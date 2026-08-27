Los premios Amigos del Teatro de Valladolid reconocerán a Gemma Cuervo a título póstumo

Este jueves, 27 de agosto, la Asociación Amigos del Teatro de Valladolid ha hecho públicos los ganadores de la 37ª edición de sus premios, correspondientes a la temporada teatral 2025-2026.

Estos galardones distinguen este año distintas trayectorias y propuestas del ámbito escénico aficionado y profesional, con especial atención a la calidad interpretativa, la defensa de los valores del teatro y la innovación.

Entre los nombres reconocidos en esta edición están los actores Roberto Enríquez y María Adánez, premiados por sus interpretaciones en Las amistades peligrosas y Panorama desde el puente, respectivamente.

También se ha reconocido por su trayectoria profesional a la compañía Azar Teatro y a la actriz Gemma Cuervo, que recibirá a título póstumo el Premio Especial del Jurado por su carrera dentro del mundo del teatro.

La Asociación Amigos del Teatro también distinguirá la obra La mirada de Lucía, de Teatro del Navegante, y a la actriz no profesional María Casado y a la Escuela Municipal de Teatro María Luisa Ponte de Medina de Rioseco.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo domingo, 13 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, en el Salón de Espejos del Teatro Calderón de Valladolid.

En el acto estarán presentes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación, Conrado Íscar; y el presidente de la Asociación Amigos del Teatro, Pedro Ojeda.

Por su parte, la actriz Elvira Abad será la encargada de conducir la gala.

Premios por categorías

La mirada de Lucía recibirá el Premio Félix Hernández a la mejor propuesta escénica. La obra de Teatro del Navegante, dirigido por Xiqui Rodríguez, ha sido distinguida por la naturaleza arriesgada de una propuesta que integra inclusión y accesibilidad sensorial en una experiencia escénica inmersiva que invita a reflexionar al espectador.

María Casado será reconocida con el Premio Clemen Madero a la mejor actriz no profesional, por su interpretación de Doña Inés en la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, bajo la versión y dirección de Elena Benito, producida por Amigos del Teatro de Valladolid.

El Premio Ángel María de Pablos a la mejor labor profesional de las artes y las letras en el campo teatral será para Azar Teatro, por su trayectoria en la que ha reunido distintos aspectos esenciales del mundo escénico.

La Escuela Municipal de Teatro María Luisa Ponte de Medina de Rioseco será distinguida con el Premio Ángel Velasco, por su defensa de los valores del teatro aficionado.

Roberto Enríquez recibirá el Premio al Mejor Actor Profesional por su interpretación del Vizconde de Valmont en Las amistades peligrosas, de Christopher Hampton, en una versión de David Serrano y Curro Novallas dirigida por este primero.

Por su parte, María Adánez recogerá el Premio a la Mejor Actriz Profesional por su interpretación de Beatrice en Panorama desde el puente, de Arthur Miller, en una versión de Eduardo Galán bajo la dirección de Javier Molina.

Por último, Gemma Cuervo será reconocida a título póstumo con el Premio Especial del Jurado, de carácter excepcional y destinado a distinguir una trayectoria profesional especialmente relevante en el mundo del teatro. Sus hijos recogerán el premio.