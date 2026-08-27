El futuro urbanístico de Tordesillas apuesta por completar la ciudad antes de expandirse: más vivienda

Tordesillas empieza a dibujar cómo quiere ser en los próximos años.

El municipio trabaja ya en la definición de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que marcará las reglas de su crecimiento y desarrollo.

La idea que plantea el Ayuntamiento es clara: evitar una expansión sin control y apostar por un crecimiento más ordenado, compacto y adaptado a las necesidades reales de la localidad.

“No se trata de crecer por crecer”, resume el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira. Antes de abrir nuevos espacios para construir, el planteamiento pasa por completar y aprovechar mejor la ciudad que ya existe.

El futuro plan se apoya en siete grandes líneas estratégicas y 25 actuaciones.

Entre ellas aparecen cuestiones como la vivienda, el empleo, los espacios públicos, la movilidad, el medio ambiente o la protección del patrimonio.

Más vivienda y atención a los jóvenes

Uno de los principales retos será el acceso a la vivienda.

La propuesta contempla la incorporación de vivienda protegida y la posibilidad de contar con suelo público para facilitar nuevas promociones.

El objetivo es prestar especial atención a los jóvenes y a otros colectivos con más dificultades para acceder a una casa.

El Ayuntamiento quiere que el crecimiento residencial responda a una demanda real y no genere nuevos desarrollos alejados del núcleo urbano.

La economía ocupa también un lugar destacado en el nuevo modelo, así Tordesillas quiere aprovechar su situación estratégica dentro del Corredor Atlántico para consolidar su actividad industrial y abrir la puerta a nuevas oportunidades.

La propuesta plantea reforzar los desarrollos industriales ya existentes y los que todavía están pendientes.

También busca atraer actividades logísticas y del sector servicios.

Oliveira considera que la localidad tiene margen para seguir creciendo en estos ámbitos, aunque defiende que ese desarrollo debe ser compatible con el modelo de ciudad.

Una ciudad más fácil para caminar

El futuro PGOU también mira a la vida diaria de los vecinos. La intención es mejorar las conexiones entre las diferentes zonas de Tordesillas y reforzar los espacios públicos y los equipamientos.

La movilidad será otro de los puntos importantes. El documento apuesta por mejorar los recorridos peatonales y la accesibilidad.

La intención es hacer compatible el uso del coche con los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público.

“Queremos una Tordesillas más conectada, más accesible y más amable para las personas”, señala el alcalde.

El Duero como pieza clave

El medio ambiente tendrá un peso importante en la planificación. La propuesta plantea reforzar las zonas verdes y mejorar la conexión entre los espacios naturales y urbanos.

El río Duero aparece como uno de los grandes elementos del futuro modelo de municipio.

El Ayuntamiento quiere poner en valor los recursos vinculados al río y proteger al mismo tiempo el entorno natural y paisajístico.

El nuevo plan deberá tener también en cuenta el Conjunto Histórico, el patrimonio arqueológico y las principales vistas y paisajes de Tordesillas.