La Feria de Día de Valladolid tendrá 82 casetas, 18 bares que se estrenan y una nueva zona: el pincho costará 4 euros

A poco más de una semana del inicio de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 en Valladolid, continúan desvelándose nuevas informaciones sobre todo lo que rodeará a los festejos entre el 4 y el 13 de septiembre.

Y, en este contexto, una de las actividades que más adeptos e interesados tiene es la Feria de Día, que este año contará con 82 casetas, de las cuales 18 serán nuevas propuestas de distintos restaurantes y este año se suma una nueva ubicación donde completar el recorrido gastronómico.

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva) ha hecho público este jueves, 27 de agosto, todos los establecimientos participantes y las zonas en las que se ubicarán.

Las casetas de la Feria de Día son ya una de las citas imprescindibles del programa de las fiestas patronales, tomando las calles y plazas de la ciudad del Pisuerga para ofrecer la gastronomía local a vecinos y visitantes.

Para este año, el coste del pincho y la tapa será de 4 euros, lo que implica un incremento con respecto a la pasada edición.

Se mantendrá el modelo de caseta oficial implantado en 2025, que ofrece una imagen uniforme y cuidada en las distintas zonas de Valladolid. Asimismo, todas ellas contarán con mostradores adaptados para personas con movilidad reducida para mejorar la accesibilidad y garantizar que todos disfruten esta tradicional propuesta gastronómica.

La Plaza de Santa Cruz mantendrá su oferta, mientras que Plaza de la Universidad, Plaza de Santa Ana, María de Molina y calle Cadenas de San Gregorio contarán en esta edición con una caseta más.

Por su parte, se eliminan las casetas de la calle Cardenal Cos, junto a la Plaza de la Universidad, debido a las obras que se están llevando a cabo en la Catedral.

La Acera de Recoletos, por su parte, reducirá el número de casetas en cuatro con respecto al año anterior. La principal novedad de la Feria de Día será la calle Matías Sangrador, donde se habilitarán barras en las terrazas de los establecimientos participantes para ampliar el recorrido gastronómico de las fiestas.

El horario de apertura de las casetas empezará el 4 de septiembre desde las 21:00 horas y se prolongará hasta el 13 de septiembre a las 00:30 horas.

Además, este año, la Feria de Día contará también con la participación de 23 establecimientos de Tapeo Interior, manteniendo la cifra de participantes de la edición de 2025.

Los locales ofrecerán también una tapa acompañada de bebida por cuatro euros, el mismo precio que en las casetas. Asimismo mantendrán la imagen y la identidad visual de la Feria de Día, integrándose con las propuestas de las fiestas.

La programación de las actuaciones musicales mantendrá su apuesta por llevar la música a diferentes puntos de Valladolid. Los conciertos tendrán lugar tanto en plazas como zonas de casetas, espacios y terrazas de los establecimientos participantes.