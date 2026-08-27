La camiseta del Real Valladolid, escaparate para promocionar la provincia y la Milla de Oro del Vino por toda España

Gabriel Solares y Conrado Íscar presentan la inclusión de la marca Milla de Oro del Vino -Provincia de Valladolid en las equipaciones del Pucela. Diputación de Valladolid

Las camisetas del Real Valladolid lucirán esta temporada 2026-2027 la marca Milla de Oro del Vino - Provincia de Valladolid, después de que el club blanquivioleta y la Diputación hayan reforzado su colaboración.

La escenificación de este acuerdo ha tenido lugar en Boecillo (Valladolid), en un acto en el que han participado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente del Pucela, Gabriel Solares.

El objetivo es reforzar la "vocación común" que mantienen ambas instituciones, que es "estar al lado de los vallisoletanos y llevar el nombre de la provincia más allá de sus fronteras".

La iniciativa ha sido presentada como una "importante plataforma de promoción" para la provincia y el sector vitivinícola y turístico.

El distintivo de la Milla de Oro del Vino - Provincia de Valladolid lucirá en la parte trasera de la camiseta del Pucela, justo a la altura del cuello y encima del dorsal y nombre de los jugadores.

La impresión de la marca en las camisetas del primer equipo permitirá proyectar la identidad visual de la provincia y sus denominaciones de origen ante miles de aficionados tanto en los partidos en el estadio José Zorrilla como en los desplazamientos del equipo por toda España.

La Milla de Oro del Vino representa la "riqueza y diversidad" de la provincia pucelana, que cuenta con cinco denominaciones de origen, viticultores, bodegas y cuatro rutas enoturísticas que han hecho del territorio un referente nacional e internacional del vino y el enoturismo.

El apoyo de la Diputación de Valladolid al Pucela forma parte de la "apuesta" de la institución provincial por el deporte como herramienta de salud, convivencia, educación y vertebración del territorio, con especial atención a las categorías base, los clubes y deportistas de la provincia y la mejora de las instalaciones en los municipios.