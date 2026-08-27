Un broche de oro: el Atlético Tordesillas reina en La Cistérniga para llevarse el Trofeo Diputación de Fútbol

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, en la entrega de premios. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha asistido este jueves a la final del XXXII Trofeo Diputación de Fútbol, que enfrentó al Atlético Tordesillas y al Betis C.F.

Tras un encuentro disputado, el Atlético Tordesillas se proclamó campeón del XXXII Trofeo Diputación de Fútbol. El encuentro puso el broche a una edición que ha reunido a ocho equipos de la provincia.

La competición masculina ha contado con la participación de Real Valladolid Promesas, Atlético Tordesillas, C.D.F. Mojados, C.D. Villa de Simancas, C.D. La Cistérniga C.F., C.D. Laguna, Betis C.F. y C.D. Boecillo, que han competido por el título a lo largo de las últimas semanas.

La final, disputada en La Cistérniga, ha enfrentado por primera vez en la historia del Trofeo Diputación al Atlético Tordesillas y al Betis C.F., en una cita que ha puesto el broche a esta trigésimo segunda edición de la competición.

El torneo arrancó con los cuartos de final, disputados los días 17, 18, 19 y 20 de agosto, mientras que las semifinales tuvieron lugar los días 24 y 25 de agosto, antes de llegar a la gran final celebrada hoy.