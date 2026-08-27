Arroyo activa a sus mayores con 26 propuestas gratuitas: baile, teatro, yoga y memoria en el nuevo programa +60

Hogar del Jubilado de Arroyo de la Encomienda. Cedida

Los mayores de Arroyo de la Encomienda volverán a tener una amplia agenda de propuestas para mantenerse activos durante el próximo curso.

El programa municipal Actívate en Arroyo +60 abrirá su plazo de inscripción del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, con una oferta formada por 26 actividades de carácter formativo, cultural y de ocio.

La iniciativa, dirigida a fomentar la participación activa de los mayores en la vida cotidiana del municipio y mejorar su calidad de vida, se desarrollará de octubre a mayo.

Todas las actividades serán gratuitas para los participantes.

Los cursos y talleres se impartirán en distintos espacios municipales, como el Hogar del Jubilado, el Centro Cultural Arroyo y el polideportivo Antonio Garnacho.

La programación combina propuestas para ejercitar cuerpo y mente.

Entre ellas figuran talleres destinados a estimular la memoria, acercarse a la historia, aprender inglés o descubrir actividades como el ganchillo.

El ejercicio físico también tendrá un papel destacado. Pilates, yoga, gimnasia y escuela de espalda forman parte de una oferta diseñada para favorecer una vida activa y saludable.

Las nuevas tecnologías tampoco se quedan fuera. Las clases de informática permitirán a los participantes mejorar sus conocimientos y adquirir nuevas destrezas en el ámbito digital.

Pero mantenerse activo también significa relacionarse y disfrutar del tiempo libre. Por ello, la música y el baile estarán presentes con clases de sevillanas, bailes en línea y coro.

Los mayores con inquietudes artísticas podrán, además, subirse al escenario a través del grupo de teatro.

El alcalde, Sarbelio Fernández, destaca que el objetivo del programa va más allá del ejercicio físico.

“Nuestros mayores son parte fundamental de Arroyo y queremos que sigan teniendo un papel activo en la vida de nuestro municipio. Fomentar su actividad social y cultural es también contribuir a que todos vivamos mejor en nuestro pueblo”, señala.

Desde el Ayuntamiento se apuesta así por un envejecimiento activo basado en la participación, el aprendizaje y el trabajo en grupo. Una propuesta que busca cuidar tanto la salud física como el bienestar emocional y favorecer la autonomía personal.

Inscripciones y sorteo de plazas

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción en la Casa de Cultura entre los días 7 y 11 de septiembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Una vez recibidas todas las solicitudes, la asignación de plazas se realizará mediante un sorteo público.

Este determinará una letra de inicio y el sentido de ordenación, ascendente o descendente, que establecerá el orden de admisión en cada actividad.

El sorteo tendrá lugar el 18 de septiembre, a las 12.00 horas, en la Casa de Cultura.

Las listas definitivas de personas admitidas se publicarán el 24 de septiembre.

Toda la información sobre el programa puede consultarse en la web municipal del Ayuntamiento.