Tordesillas blinda la seguridad de sus fiestas y el Toro de la Vega ante la previsión de unas fiestas "tranquilas"

El Ayuntamiento de Tordesillas ha celebrado este miércoles la Junta Local de Seguridad con vistas al desarrollo de las próximas fiestas patronales, programadas para el 8 de septiembre y del 11 al 17 del mismo mes.

La reunión ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, así como de los representantes de las diferentes administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencia que participan en la planificación del dispositivo especial de las fiestas.

La planificación preventiva incluye la tramitación de dos instrumentos específicos para los actos de mayor concurrencia: el Plan de Seguridad de los Festejos Taurinos y el Plan de Seguridad de los Eventos Musicales.

El apartado taurino centrará su atención en la jornada del Toro de la Vega, prevista para el 15 de septiembre, mediante un despliegue adaptado al flujo de tráfico, accesos y movilidad en el entorno del recorrido.

Por su parte, el protocolo de eventos musicales abarcará tanto la programación oficial como las actividades impulsadas por las pandas y peñas locales.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a disfrutar de las actividades programadas de manera "responsable, respetando las normas y atendiendo a las indicaciones de los profesionales encargados de velar por la seguridad".

Según ha avanzado el consistorio, el trabajo de planificación y coordinación desarrollado previamente permite al Ayuntamiento afrontar las próximas fiestas "con la previsión de que sean unas celebraciones tranquilas y seguras".

Como complemento al operativo asistencial, el municipio instalará Puntos Violeta en las áreas de mayor concentración juvenil y nocturna, localizados en El Foraño, la Plaza Mayor y el recinto de las casetas de las peñas, con el objetivo de ofrecer información y respuesta ante situaciones de violencia machista.

La reunión del órgano de coordinación ha servido además para presentar, por primera vez, un plan de seguridad específico orientado al Mercado Medieval del próximo 4 de octubre, debido a la dimensión que ha adquirido esta celebración y a su importancia dentro del calendario anual de Tordesillas.

El Plan de Seguridad del Mercado Medieval contempla aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, movilidad, control de accesos, prevención y actuación ante posibles emergencias, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la celebración y la seguridad de participantes, comerciantes, vecinos y visitantes.