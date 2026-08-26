El supermercado de Alcampo en Valladolid que culmina su gran reforma: se han invertido más de 850.000 euros

Trabajadores del supermercado Alcampo en la plaza San Juan de Valladolid. Cedida

Alcampo ha culminado la reforma integral de su supermercado de la Plaza de San Juan de Valladolid.

Una actuación en la que la compañía ha invertido más de 850.000 euros y que supone una de las principales transformaciones del establecimiento en los últimos años.

La intervención ha permitido renovar por completo la imagen y distribución de la tienda, con una reorganización de los lineales que ha ganado amplitud y profundidad comercial.

El nuevo diseño también busca facilitar el recorrido de los clientes y ofrecer una experiencia de compra más cómoda, con un establecimiento más despejado, funcional y abierto visualmente.

Uno de los grandes protagonistas de la reforma son los productos frescos, cuya zona ha estrenado imagen y mobiliario. La actuación refuerza así el concepto de mercado, con una presentación más cuidada y una mejor exposición de los productos.

La renovación no se ha limitado a la parte comercial.

Entrada al supermercado. Cedida

El proyecto ha incluido también el cambio de suelos, la renovación de la iluminación y de los sistemas de climatización, además de la incorporación de nuevos muebles de frío positivo.

Estas actuaciones permitirán al supermercado reducir su consumo energético y avanzar hacia una operativa más eficiente y con menor impacto ambiental.

Una apuesta por Valladolid

El director de Alcampo en León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, Óscar Monclús, ha puesto en valor el significado de esta actuación para la compañía en la ciudad.

“Esta actuación refleja la voluntad de Alcampo de seguir evolucionando junto a Valladolid, renovando sus establecimientos y adaptándolos a una forma de comprar cada vez más dinámica, cómoda y eficiente”.

Monclús también ha destacado el papel estratégico del supermercado de la Plaza de San Juan.

“Es un punto estratégico para Alcampo dentro de la ciudad y esta reforma nos permite reforzar aún más nuestro vínculo con los clientes, mejorando los espacios y ofreciendo una tienda más moderna, atractiva y preparada para el futuro”.

La remodelación se enmarca en el proceso de modernización que Alcampo está desarrollando en sus establecimientos de Castilla y León, con especial presencia en Valladolid.

Interior del supermercado tras la reforma. Cedida

De hecho, solo el pasado año la compañía destinó cerca de 1,8 millones de euros a renovar otros dos supermercados de la provincia.

En Valladolid capital, la reforma del establecimiento de la calle Portillo de Balboa supuso una inversión de unos 800.000 euros, mientras que la actuación en el supermercado de la avenida del Estadio, en Laguna de Duero, alcanzó los 1,035 millones de euros.

Con la reforma de la Plaza de San Juan, Alcampo continúa así su apuesta por actualizar su red comercial en Valladolid.