Raquel, la monitora deportiva de 56 años que murió de un disparo mientras cazaba con su pareja: “Era compañerismo”

Raquel García salió este martes a cazar con su pareja, Jesús Mozo, en Hérmedes de Cerrato (Palencia), con la que llevaba más de 15 años. Pero no volvió.

Una mañana más entre dos personas que compartían desde hace mucho tiempo la pasión por la caza y el tiro. Pero algo salió mal.

Un disparo alcanzó a Raquel. La tiradora vallisoletana, de 53 años, quedó herida en las inmediaciones del kilómetro 5 de la carretera P-114.

Cuando llegaron los servicios de emergencia estaba todavía consciente.

El aviso al 112 puso en marcha un amplio dispositivo. Hasta el lugar acudieron la Guardia Civil y los servicios sanitarios, que movilizaron un helicóptero medicalizado y una ambulancia.

Raquel fue atendida allí mismo y trasladada después al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Allí permaneció ingresada, pero las heridas eran demasiado graves. Finalmente, falleció en la tarde del martes 25.

La Guardia Civil investiga ahora qué ocurrió exactamente. Las primeras pesquisas apuntan a un accidente de caza y descartan que el suceso esté relacionado con un episodio de violencia de género.

Aun así, las diligencias continúan para aclarar todas las circunstancias del disparo.

Mientras la investigación intenta reconstruir aquellos minutos, en Valladolid la noticia ha dejado un enorme dolor.

Porque Raquel era una persona con una vida entera ligada al deporte.

Durante más de treinta años trabajó como monitora de los programas de gimnasia de la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid.

Tres décadas entrando en pabellones, tratando con personas mayores y haciendo de su profesión una parte de su vida.

La Fundación Municipal de Deportes la despidió con un mensaje que habla de dos de los rasgos que más destacan quienes trabajaron con ella: “La recordaremos por su profesionalidad y compromiso”.

También la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, quiso trasladar el dolor de la ciudad por la pérdida de una mujer que llevaba décadas vinculada a las actividades deportivas de Valladolid.

Aunque no era trabajadora municipal, sí formaba parte del engranaje de la FMD con una empresa subcontratada que organizaba los cursos de gimnasia para personas mayores. Así llevaba más de 30 años.

Pero había otra Raquel lejos de los pabellones.

Pareja solidaria

Ella, como buena tiradora, disfrutaba en el campo, con la escopeta al hombro y durante las jornadas de caza y con el tiro deportivo. Una afición que formaba parte de su vida desde hace muchos años.

Así, desde la Delegación de caza de Salamanca recuerdan que participaba en pruebas de RRCC y Compak Sporting y era conocida dentro de este mundo.

Sus compañeros hablan de su pasión por este deporte, pero también de algo que va más allá de competir: “el compañerismo y la deportividad”.

“Siempre permanecerás en el recuerdo de todos los que compartimos contigo nuestra pasión por la caza y el tiro”, han señalado desde la Delegación de Caza de Salamanca.

Raquel y Jesús tenían además una casa en Hérmedes de Cerrato. Un lugar ligado a sus escapadas y a esa vida de campo que compartían.

En sus redes sociales se puede comprobar el cariño que les tiene el mundo de la caza, además de su lado más solidario.

Ambos recaudaban fondos para los niños enfermos de cáncer durante torneos benéficos de tiro que organizaban.

El martes, aquella afición que tantas veces había sido motivo de encuentro terminó de la peor manera.

Han sido muchos los mensajes de cariño de las personas que la conocieron. Por ejemplo, sus compañeros de trabajo, sus alumnas y sus colegas en las jornadas de caza y tiro.