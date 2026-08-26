El PSOE denuncia un posible “trato de favor” a un familiar del alcalde de Laguna por unas infracciones urbanísticas

El alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, en una foto de archivo El ESPAÑOL

El Grupo Municipal Socialista de Laguna de Duero ha denunciado la existencia de un expediente urbanístico que afecta a una parcela situada en suelo rústico de protección natural forestal y cuyo responsable, según sostiene la formación, es un familiar directo del alcalde, Avelino Álvarez (PP).

La denuncia se refiere a los expedientes 5362/2026 y 6229/2026, relativos a la parcela 223 del polígono 10.

El asunto salió a la luz durante la dación de cuentas del Pleno celebrado este martes 25 de agosto.

Los socialistas aseguran que el expediente pone de manifiesto la existencia de edificaciones prefabricadas y cerramientos considerados ilegales en un espacio especialmente protegido.

También señalan que las actuaciones vulnerarían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La formación critica además la tardanza en la tramitación y acusa al equipo de gobierno de haber mantenido el asunto oculto durante meses.

Según el PSOE, también se habían producido denuncias, entre ellas las presentadas por Ecologistas en Acción.

El grupo municipal habla de un posible “trato de favor” y de una presunta connivencia entre la Alcaldía y el área de Urbanismo.

La propia resolución municipal, según recoge la nota socialista, califica técnicamente los hechos como “muy graves”.

Entre las medidas previstas figura la demolición de un zócalo de hormigón no autorizado y la retirada de las edificaciones instaladas en el terreno protegido.

El PSOE considera que la situación podría constituir un conflicto de intereses y reclama que se depuren responsabilidades políticas.

Entre sus peticiones se encuentra incluso la dimisión del alcalde.

Los socialistas reclaman también acceder al expediente completo y a los documentos relacionados con el caso.

Además de conocer los motivos de la demora en su tramitación y por qué el asunto no fue comunicado antes en los órganos municipales correspondientes.

Por último, el grupo municipal exige que se ejecute la resolución de restauración de la legalidad dentro de los plazos establecidos y que se cobre la multa económica asociada a la infracción urbanística.

Sin respuesta del Ayuntamiento

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Laguna de Duero para conocer su versión sobre los hechos.

Desde el Consistorio han respondido: “Se va a mandar un comunicado en los próximos días sobre este tema”.