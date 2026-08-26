El ojo que todo lo ve: nueve cámaras con IA controlarán el aforo de la Plaza Mayor en las fiestas de Valladolid 2026

Imagen de la cámara para controlar el aforo en la Plaza Mayor durante las fiestas de Valladolid 2026. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Valladolid está instalando un sistema con un total de nueve cámaras dotadas con inteligencia artificial que tendrán como objetivo controlar, en tiempo real, el aforo de la Plaza Mayor durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

El objetivo será controlar el volumen de personas en este espacio, fundamentalmente durante los conciertos y grandes eventos que se van a desarrollar del 4 al 13 de septiembre, en el transcurso de los días festivos.

“Se están colocando nueve cámaras en los nueve accesos a la Plaza Mayor, más algún sensor específico en alguna zona, como en los soportales de Ferrari y, con eso, se va a controlar el acceso y el número de gente en la zona”, ha explicado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alberto Cuadrado Toquero, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid.

El edil matiza que el sistema “no es invasivo ya que no controla las caras” sino “solo el número de personas que accede a la Plaza Mayor para proceder al control” del aforo.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana de Valladolid ha añadido que las cámaras se sitúan en “calle Viana, Jesús, Manzana, El Corrillo, Lencería, Ferrari, Santiago, Pasión y Calixto Fernández de la Torre”.

“Con esta medida queremos que no haya ningún problema y que tengamos un control de aforo. Son cámaras HD con IA integrada”, explica el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana.

Todo para un control más eficaz en la zona durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid 2026.

Una demanda

“El control de acceso a la Plaza Mayor era una demanda desde hace años. En 2023 me lo pidió el servicio de Bomberos y de Seguridad y al final hemos conseguido implantar el sistema que va a tener una utilidad enorme”, explica Cuadrado Toquero.

Añade que servirá también “de ayuda” a la Policía y a los miembros de Protección Civil para tener un dato exacto y contabilizado a través de estas cámaras para prohibir el acceso a más personas al corazón de la ciudad.

“Les viene muy bien, sobre todo, por una cuestión de seguridad. Esto cubre todo el perímetro de la Plaza Mayor y parte desde la Concejalía de Salud Pública y Seguridad”, finaliza el concejal.

Unas cámaras que ya se pueden ver en las calles de Valladolid.