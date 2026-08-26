La Junta impulsa 50 viviendas colaborativas para alquiler joven en Valladolid con una inversión de casi siete millones

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante su visita a las obras de construcción de las 50 viviendas colaborativas en Valladolid, este miércoles Paula Zié de Frutos Gijón ICAL

La Junta de Castilla y León ha impulsado 50 viviendas colaborativas para alquiler joven en la calle Mieses de Valladolid con una inversión de casi siete millones de euros.

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, ha visitado este miércoles la promoción de viviendas colaborativas para alquiler joven promovida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Esta actuación permitirá poner a disposición de jóvenes menores de 36 años un total de 50 viviendas colaborativas en régimen de alquiler, en una ubicación integrada en el casco urbano y próxima al centro de la ciudad, contribuyendo así a facilitar el acceso a una vivienda de calidad en condiciones asequibles.

La inversión asociada al proyecto se aproxima a los siete millones de euros. De esta cantidad, 2,5 millones proceden de fondos europeos NextGenerationEU, mientras que los 4,5 millones restantes son fondos propios, aportados por la Junta de Castilla y León.

La promoción se levanta sobre una parcela propiedad del Ayuntamiento de Valladolid y forma parte de las cuatro actuaciones de alquiler joven que Somacyl desarrolla actualmente en la capital vallisoletana, con un total de 393 viviendas.

Entre ellas, ya se encuentran habitadas las 59 viviendas colaborativas construidas en el sector Los Viveros y que fueron entregadas en el mes de julio.

Un modelo moderno y eficiente

La promoción de Mieses está integrada por 50 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven, además de 63 plazas de aparcamiento y 50 trasteros situados en la planta sótano.

El edificio, de planta baja más dos alturas, presenta una configuración en forma de V alrededor de un amplio patio comunitario abierto concebido como espacio de encuentro y convivencia.

El acceso a las viviendas se realiza mediante corredores exteriores que favorecen la relación entre los residentes y su interacción con las zonas comunes.

Este espacio central incorpora áreas de descanso, estancia y juegos infantiles, además de servicios colaborativos destinados a lavandería, coworking y salas de reuniones. Asimismo, la promoción cuenta con espacios específicos para el estacionamiento de bicicletas.

Cada vivienda dispone de 60 metros cuadrados útiles interiores y una terraza cubierta de 6 metros cuadrados.

Su distribución incluye salón-comedor con cocina integrada completamente equipada con electrodomésticos de máxima calificación energética, dos dormitorios y dos cuartos de baño completos.

Del total de viviendas proyectadas, dos han sido diseñadas como accesibles y adaptadas para personas con movilidad reducida.

Con esta actuación, la Junta pretende ofrecer una alternativa residencial adaptada a las necesidades de los jóvenes, favoreciendo su emancipación mediante viviendas modernas, eficientes y asequibles.

Dentro de este programa, ya han sido entregadas las 59 viviendas colaborativas para alquiler joven de Jardines de Sabatini, en el sector Los Viveros.

Asimismo, está previsto que durante 2026 se entreguen las promociones de Parque Alameda, con 170 viviendas, mientras que en 2027 se completará la promoción de Parquesol, integrada por 114 viviendas.

A estas actuaciones se suma la licitación de un nuevo bloque de 50 viviendas en la plaza de Vadillos y la tramitación de una promoción de 108 viviendas en los antiguos Cuarteles de la Carretera de Madrid.

Además, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid trabajan para formalizar la cesión de varios solares que permitirán impulsar la construcción de otras 800 viviendas en la ciudad.

En el conjunto de la provincia destaca también la próxima entrega de 27 viviendas destinadas al alquiler joven en Medina del Campo, ampliando así la oferta pública de vivienda asequible para facilitar el acceso de los jóvenes a una residencia digna y adecuada a sus necesidades.

Récord en ayudas al alquiler

La Junta de Castilla y León resolvió en el mes de julio la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda correspondiente al año 2025, que ha permitido beneficiar a 22.137 personas y familias de la Comunidad con una inversión total de 53.936.579 euros, la mayor cuantía destinada hasta la fecha a esta línea de ayudas.

Estas subvenciones tienen como objetivo facilitar el acceso y mantenimiento de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso a personas con recursos económicos limitados, contribuyendo así a garantizar el acceso a una vivienda digna.

Este esfuerzo económico, por parte de la Junta, permite que, por quinto año consecutivo, no exista lista de reserva y que todas las personas que cumplen los requisitos establecidos puedan acceder a la ayuda.

La subvención cubre con carácter general el 50% de la renta mensual abonada, porcentaje que asciende al 60% para los jóvenes menores de 36 años y hasta el 75 % para jóvenes residentes en municipios rurales y personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

La convocatoria de 2025 ha permitido atender a 1.131 beneficiarios más que en 2024, cuando las ayudas llegaron a 21.006 personas.

Además, la Junta continúa reforzando el acceso a la vivienda en el medio rural como herramienta para favorecer la cohesión territorial y la fijación de población.

En esta convocatoria se han presentado 6.795 solicitudes en municipios rurales, de las que 4.497 han resultado favorables.

De ellas, 1.310 corresponden a jóvenes menores de 36 años. El importe destinado a estos beneficiarios supera los 9,5 millones de euros.

Las subvenciones al alquiler constituyen una de las principales políticas de vivienda desarrolladas por la Junta de Castilla y León. Entre 2015 y 2025 se han concedido ayudas a 153.233 beneficiarios por un importe acumulado superior a los 291 millones de euros.