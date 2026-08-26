Isabel Rodríguez anuncia 161 viviendas de alquiler asequible por 25 M€ en Valladolid en terrenos de la Sareb

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su visita a las obras de construcción de 50 viviendas colaborativas de alquiler joven en Valladolid, este miércoles Rubén Cacho ICAL

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este miércoles en Valladolid que Casa 47, entidad pública dependiente del Ministerio, construirá 161 viviendas de alquiler asequible en la calle Universo del barrio de Santos Pilarica en terrenos que pertenecían a la Sareb.

Aseguró que en las próximas semanas, Casa 47 licitará en las próximas semana el concurso para la redacción del proyecto de obra. El presupuesto total de la promoción superará los 25 millones de euros.

Con motivo de la visita las obras de construcción de 50 viviendas colaborativas de alquiler joven en la calle Mieses, Rodríguez valoró que este nuevo proyecto en Valladolid vaya a tener celeridad por que los terrenos ya están "listos" para construir.

"La prioridad que tener es utilizar primero los suelos disponibles y así evitar las dilaciones de los procesos burocráticos y administrativos que aún implica el urbanismo hoy en día en el país", precisó.

Por lo tanto, añadió, que una vez que se disponga del proyecto redactado será el momento de iniciar las obras. "Casa 47 trabaja con mucha celeridad, por que es una empresa que se creó hace menos de un año y ya tenemos grandes proyectos sobre la mesa", apuntó.

Isabel Rodríguez mencionó la importancia de que la construcción de estas 161 viviendas sean en un suelo de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que el Estado rescató tras el boom inmobiliario.

Y ha señalado que rescató como "patrimonio de los españoles para los españoles", después del "daño" que se hizo a la gestión de la anterior crisis de la vivienda. "Ahora, esos suelos de Sareb van a estar al servicio de los vallisoletanos", aseveró.

La ministra de Vivienda también se refirió al proyecto para la construcción de 700 casas públicas en los antiguos cuarteles de La Rubia, del que dijo que se ha avanzado después la licitación de la redacción del proyecto de demolición de distintas edificaciones ya sin uso militar, entre la carretera de Rueda y el paseo de Zorrilla.

Rodríguez manifestó que se han presentado cuatro ofertas, que, en la actualidad, analizan y estudian los servicios técnicos para que la resolución se produzcan en los "próximos días". A continuación, llegará el proyecto de obra, una vez que el Ayuntamiento de Valladolid tenga lista la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tras mantener una pequeña charla con el alcalde Jesús Julio Carnero, quien le pidió acelerar los trámites, en este proyecto, la ministra le respondió que la "seña de identidad" de Casa 47 es, precisamente, la celeridad.

"Todas las administraciones debemos implementar esa celeridad para garantizar el derecho a la vivienda", expuso.

Valoró la labor de la nueva entidad pública dependiente del Ministerio que "lidera" todo el proceso de generación de viviendas, movilización, tratamiento de los suelos y hasta la entrega final de las llaves.

Al hablar de esa celeridad, citó al Ayuntamiento de Madrid, que en apenas un mes dio el visto bueno al proyecto de Campamento y, posteriormente, se adjudicaron las obras de urbanización en esos terrenos.

En presencia de la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entre otras autoridades, la ministra abogó por la colaboración entre las administraciones, que tienen la "responsabilidad" de trabajar en beneficio de "lograr y consolidar" el derecho a la vivienda.

Ello tanto la autonómica, que tiene la competencia "exclusiva" en la materia, como la local, con la cesión de suelo municipal, y con la “determinación” del Gobierno de España, sin olvidar las empresas del sector de la construcción.

Es el modelo elegido para la construcción de medio centenar de viviendas en la calle Mieses, que hoy visitó, que estarán destinadas a un alquiler asequible para jóvenes y que se gestionarán en régimen de ‘cohousing’, tras una inversión que supera los seis millones.

En concreto, los jóvenes que cumplan los requisitos y logren ser beneficiarios pagarán un alquiler de 443 euros al mes por una vivienda de 60 metros cuadrados, con salón-comedor, dos dormitorios, dos baños y una cocina totalmente equipada (incluidos los electrodomésticos).

Fondos Next Generation

Isabel Rodríguez sacó pecho del trabajo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien logró fondos europeos (Next Generation) tras la crisis de la Covid-19, que han permitido financiar las viviendas en construcción de Mieses.

"Parece que fue hace mucho y la gente cree que ese dinero cayó del cielo pero, sin duda, han marcado el resto del recorrido que ha llevado nuestro país tras esa pandemia y que, luego, ha permitido posicionarnos en un liderazgo económico y e generación de empleo, al cual solo le queda afianzar ese derecho a la vivienda", reiteró.

En este sentido, subrayó que el Ministerio envía, en estos meses, toda la documentación a la Comisión Europea sobre el destino de los fondos recibidos, como las viviendas colaborativas de Valladolid. "Estamos muy satisfechos que hemos cumplido el cien por cien de nuestros compromisos con Bruselas", concluyó.

Rodríguez aprovechó la visita para recordar que el Gobierno de España ha invertido más de 670 millones de euros en políticas públicas de vivienda en Castilla y León desde 2018.

De este montante, 72 millones han sido para Valladolid, que, según dijo, está entre las cinco ciudades que más fondos Next Generation han recibido. Un dinero que, cifró, han permitido "movilizar"más de 4.000 viviendas, de las que 850 lo son de nueva construcción.

Además, valoró el esfuerzo "muy importante" del Ejecutivo central con el Plan Estatal de Vivienda, que en el caso de la Comunidad ha supuesto un incremento del 374 por ciento.

Precisó que el Ministerio ha cumplido "su palabra" y en el mes de julio ordenó las transferencias a las autonomías correspondientes a la anualidad de 2026.

Por lo tanto, declaró, que la Junta de Castilla y León ya dispone de los 42 millones de euros para "implementar todos los programas que con acierto" lleva a cabo también en la región.

Por último, la ministra mencionó que, junto al incremento de la inversión, la "utilidad" de los suelos públicos, la colaboración de todas las administraciones, recursos para contar con viviendas con "altos estándares de calidad" y a precios asequibles, está el "motor" de la construcción pública para ser la "garantía del derecho".

Derecho a una vivienda

"Esta crisis nos ha puesto ante el espejo para avanzar en ese derecho a la vivienda con cambios normativos relevantes, como los que se produjeron en la anterior legislatura, y también con movimientos globales donde se reclama ese derecho a la vivienda", apuntó.

Fue entonces cuando comentó que, por primera vez, la Comisión Europea cuenta con un comisario responsable de políticas públicas de vivienda y el resto de las administraciones tienen esa "visión global".

También se refirió al encuentro que ayer mantuvo con el relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda. Una reunión que sirvió para mostrar su preocupación ante los discursos de odio, los acuerdos y los pactos políticos que implican la discriminación en el acceso a la vivienda.

"Compartimos esa preocupación y nuestro compromiso es que eso no sea así, porque no solamente forma parte de los tratados internacionales de los que España forma parte y a los que nos debemos, sino también del mandato de nuestra Constitución", concluyó.

Unas declaraciones que aprovechó para hacer referencia a la "polémica" en el Ayuntamiento de Valladolid del cambio de protocolo de la sociedad municipal VIVA, al sustituir el término de la mujer víctima de violencia de género por el de violencia doméstica a la hora de acceder a una vivienda pública.

"El alcalde me acaba de manifestar que tuviera tranquilidad y que, efectivamente, ninguna mujer víctima de violencia de género en la ciudad va a dejar de estar asistida", declaró.

Algo que, precisó, está recogido en el Plan Estatal de Vivienda, pactado con las comunidades autónomas, que reconoce a las víctimas de violencia de género como beneficiaria de los recursos especiales.