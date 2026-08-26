Gotion busca ya ingenierías para su gran proyecto en Valladolid y Carnero pide implicación al Gobierno

El alcalde, Jesús Julio Carnero, tras mantener una reunión con el presidente y fundador de la compañía, Li Zhen. Cedida

Gotion sigue siendo una realidad, pero faltan todavía flecos para poner en marcha este gran tren.

Así, la empresa avanza en la preparación de su proyecto industrial de 80 hectáreas en Valladolid y ya ha comenzado a buscar ingenierías que se encarguen de la redacción del proyecto.

Según ha anunciado este miércoles el alcalde, Jesús Julio Carnero, tras mantener una reunión con el presidente y fundador de la compañía, Li Zhen.

El encuentro, prolongado durante buena parte de la mañana, ha servido para fijar una nueva dinámica de trabajo entre la empresa y las administraciones implicadas.

La principal conclusión, según Carnero, es la necesidad de que Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Gobierno de España trabajen de forma coordinada junto a Gotion.

“Sólo hay una vía, que es el camino de la colaboración entre el conjunto de administraciones”, ha defendido el alcalde, que ha reclamado además al Ejecutivo central que designe cuanto antes a sus interlocutores.

Carnero ha explicado que ya se puso en contacto con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien le remitió a miembros de su equipo para participar en el grupo de trabajo.

También trasladó la petición al presidente del Gobierno, aunque, según ha señalado, todavía no ha recibido respuesta sobre quiénes serán los representantes del Ejecutivo central.

“Es necesaria la presencia del Gobierno de España en este conjunto de reuniones”, ha insistido.

El informe de Carreteras sigue pendiente

El principal escollo administrativo continúa siendo el informe de Carreteras de la Administración General del Estado, necesario para avanzar en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento permanece a la espera de este documento después de haber respondido, según Carnero, a las modificaciones, ampliaciones y aclaraciones solicitadas desde la Administración central.

Reunión entre Ayuntamiento, Junta y representantes de la empresa china. Cedida

“Yo desconozco el por qué no se está remitiendo ya, de una manera definitiva, el informe de carreteras”, ha reconocido el alcalde, que espera recibirlo “más pronto que tarde”.

Una vez obtenido, y tras contar también con el correspondiente informe ambiental de la Junta, el Ayuntamiento podrá aprobar provisionalmente la modificación del PGOU. Posteriormente será la Junta de Castilla y León la encargada de aprobarla de forma definitiva.

Gotion ya busca ingenierías

Uno de los anuncios concretos de la jornada es que la compañía ha empezado a trabajar en la búsqueda de ingenierías que puedan hacerse cargo de la redacción del proyecto.

“Una de las cuestiones en las que hoy estaban trabajando era precisamente el contactar con algunas ingenierías que les lleven a cabo lo que es el proceso concreto de la redacción del proyecto”, ha explicado el regidor.

La intención municipal es mantener una interlocución periódica con la compañía.

Según Carnero, se ha acordado que exista “al menos cada semana o quince días” un contacto a través de la Consejería de Urbanismo con los técnicos de Gotion.

El alcalde ha calificado de “muy positiva” la impresión que le deja la reunión y ha destacado el “entusiasmo” mostrado por la compañía por instalarse en Valladolid.

Carnero también ha subrayado que Li Zhen conoce tanto la realidad de la ciudad como la implantación internacional de la empresa y ha mostrado especial interés por el peso del sector de la automoción vallisoletano.

También por la presencia de capital chino en empresas como Horse.

20 hectáreas municipales y otras 60 privadas

El proyecto contempla una superficie total de 80 hectáreas, de las que 20 son propiedad del Ayuntamiento y las 60 restantes pertenecen a distintos propietarios privados.

Carnero ha señalado que el Consistorio colaborará para tratar de «unir a todos los propietarios» y facilitar una eventual operación de compra de los terrenos.

La fórmula deberá permitir, ha explicado, conjugar los intereses de los propietarios con «la celeridad del proyecto y el interés de la propia empresa».

La previsión es que Gotion adquiera tanto las parcelas privadas como las 20 hectáreas municipales, aunque el alcalde ha remarcado que se trata de un proceso que todavía debe desarrollarse.

Sin plazos

El Ayuntamiento evita poner fecha al inicio efectivo del proyecto.

Carnero ha explicado que la intervención de varias administraciones y, especialmente, las necesidades energéticas de una instalación de estas características hacen imposible comprometer por ahora un calendario.

El alcalde ha puesto el foco en la energía como uno de los elementos que hacen imprescindible la participación del Estado.

“Estamos hablando de grandes cantidades energéticas”, ha afirmado, antes de remarcar que será necesaria la intervención de la Administración General del Estado y de Red Eléctrica.

Pese a la ausencia de fechas, Carnero ha insistido en que los trabajos no se paralizarán a la espera de los trámites administrativos.

“Lo que sí que hemos hablado es de trabajar en paralelo”, ha señalado, en referencia a la relación con los propietarios y a la preparación técnica del proyecto.