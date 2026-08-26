La élite del baloncesto 3x3 de CyL llega a Vallsur: recibimiento especial y oportunidad para conocerles de cerca

Este jueves, 27 de agosto, el centro comercial Vallsur de Valladolid ha preparado, a partir de las 19:00 horas, un recibimiento especial a varios de los protagonistas más destacados del baloncesto 3x3 de Castilla y León.

La zona central de Vallsur será el escenario de un encuentro con las jugadoras Celia García y Pilar Valderrábano, campeonas del circuito de Castilla y León, y con Eduardo Castaño, subcampeón de esta misma competición.

Todos ellos son miembros del equipo 3G Valladolid 3x3. El público asistente tendrá la oportunidad de conocer de cerca a los deportistas, hacerse fotografías con ellos y conseguir autógrafos en un evento que se ha pensado para acercar el deporte a los más pequeños.

El 3G Valladolid 3x3 ha vuelto a firmar un verano sobresaliente, consiguiendo consolidarse como uno de los equipos referentes a nivel nacional en esta modalidad.

A lo largo de la temporada estival de 2026, el equipo ha competido en destacados torneos nacionales e internacionales del circuito FIBA 3x3, logrando resultados de una gran relevancia.

Entre los hitos más destacados está el segundo puesto en el FCBQ Women 3x3 Catalunya PRO, el subcampeonato en el DKB 3x3 Lite Quest de Italia y la tercera posición en el Open de France Superleague, uno de los torneos más importantes del calendario en Europa.

Para Vallsur, supone un "orgullo" colaborar con el equipo durante la temporada.

"Nos sentimos muy satisfechos de haber aportado nuestro pequeño granito de arena al crecimiento de estos deportistas y de poder compartir con nuestros visitantes los éxitos que han conseguido este verano", ha subrayado la gerente de Vallsur, Carolina Castro.