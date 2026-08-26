El Ayuntamiento de Valladolid convoca al Consejo Municipal de las Mujeres para aclarar el protocolo de vivienda

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, ha anunciado la convocatoria de manera extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, que tendrá lugar el lunes 31 de agosto, a las 13:00, en el Centro Municipal de Igualdad.

La convocatoria, establecida por la Presidencia de la Mesa, abordará tres asuntos principales que tienen que ver con las políticas municipales de igualdad, el acceso a la vivienda y la lucha contra la violencia machista.

En primer lugar, según el orden del día de la sesión, se llevará a cabo un balance de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Valladolid en materia de igualdad, con la finalidad de analizar las principales iniciativas y políticas desarrolladas por el equipo de Gobierno esta legislatura.

De la misma manera, se ofrecerá información respecto al protocolo de acceso a las viviendas en alquiler municipal que gestiona la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA).

En última instancia, se abordará la solicitud de un incremento de los recursos que el Gobierno de España destina a los ayuntamientos para luchar contra la violencia de género.

El asunto a tratar tendrá en cuenta la "necesidad de reforzar las políticas públicas, los programas y los recursos municipales destinados a la prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia machista", según reza el comunicado emitido por el Ayuntamiento.

Con esta convocatoria, desde el Ayuntamiento de Valladolid defienden la "línea de trabajo marcada desde el inicio de la legislatura, con las mujeres y la igualdad como ejes fundamentales de la acción municipal, impulsando políticas públicas reales, dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres".