Diputación y Junta destinan 1,2 M€ a arreglar los colegios de los pueblos de Valladolid y adaptar sus patios al cambio climático

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, han visitado en la mañana de este miércoles, 26 de agosto, las obras de mejora y acondicionamiento realizadas en el CEIP Miguel Delibes de Aldeamayor de San Martín.

Han estado acompañados, en dicha visita, por el alcalde de la localidad vallisoletana, Roberto Martínez.

En el caso del municipio de Aldeamayor de San Martín, la actuación llevada a cabo a través de la convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos ha supuesto una inversión de 11.125 euros, a través del convenio de colaboración suscrito entre las tres administraciones.

Los trabajos han permitido realizar actuaciones necesarias en el centro, entre ellas la adecuación del depósito de gasoil de calefacción, mejoras en carpinterías y la reparación de distintos espacios exteriores, como el patio, los vallados y elementos de almacenamiento.

Al margen de estas actuaciones, la Junta de Castilla y León está ejecutando además en el centro, con cargo a su propio programa de infraestructuras educativas, la construcción de una cubierta en el patio del colegio.

1,2 millones de euros en dos años

La Diputación de Valladolid a través de distintas convocatorias, con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la aportación propia de los Ayuntamientos, ha podido atender peticiones por un importe de 1,2 millones de euros en la mejora de los colegios de la provincia

Durante los ejercicios 2025 y 2026, a través de 194 actuaciones en otros tantos centros educativos.

De esta cantidad, un millón de euros corresponde a los convenios de colaboración suscritos con la Consejería de Educación, que han permitido ejecutar 124 actuaciones financiadas al 40% por la Diputación, otro 40% por la Junta y el 20% restante por los ayuntamientos.

Los 200.000 euros restantes proceden de una convocatoria extraordinaria de la Diputación de Valladolid, financiada al 100% por la institución provincial, que ha permitido acometer otras 70 actuaciones en otros tantos centros educativos de la provincia.

En el caso del CEIP Miguel Delibes, esta convocatoria extraordinaria ha permitido conceder además una subvención de 5.100 euros para actuaciones de pavimentación en las aulas, por lo que la inversión total recibida por el centro en los años 2025-2026 a través de los distintos programas de la Diputación asciende a 16.225 euros.

El presidente de la Diputación ha señalado que “son muchas las mejoras que se han hecho y que se están haciendo en los centros escolares para que el curso arranque dentro de unas semanas en las mejores condiciones posibles”.

Asimismo, ha afirmado que "en total, en tan solo dos años y a través de convocatorias de la Diputación, se han invertido 1,2 millones de euros en mejoras en los centros educativos de la provincia.

Se ha puesto de relieve la importancia estratégica de mantener abiertas las aulas en los municipios pequeños, respaldando decididamente la política de la Junta de Castilla y León de mantener colegios abiertos incluso con tan solo tres escolares, garantizando así la igualdad de oportunidades y fijando población en el territorio rural".

Una zona cubierta

La consejera de Educación, María Pardo, ha visitado hoy estas obras, para dotar al patio del centro de una amplia zona cubierta que permita mejorar sus condiciones de uso y ofrecer al alumnado un espacio protegido durante los meses de mayor calor.

La actuación, que se encuentra actualmente en fase de estructura, cuenta con un presupuesto de adjudicación de alrededor de 172.000 euros y forma parte del programa de obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) que la Consejería de Educación desarrolla durante el periodo estival en los centros públicos de Castilla y León.

Pardo ha destacado que este tipo de intervenciones permiten dar respuesta a una necesidad cada vez más presente en las comunidades educativas, como es la adaptación de los espacios escolares a unas condiciones climáticas cambiantes. “La mejora de nuestros centros también pasa por disponer de patios más confortables y preparados para las temperaturas actuales, especialmente en aquellos espacios en los que los alumnos pasan buena parte de su jornada escolar”, ha señalado.

Adaptación climática de los centros educativos

La nueva cubierta permitirá disponer de una amplia superficie de sombra en el patio del CEIP ‘Miguel Delibes’ y mejorar las posibilidades de utilización de este espacio a lo largo del curso.

Esta actuación se suma a otros proyectos similares previstos en la provincia de Valladolid, como las cubiertas de los patios del CEIP ‘Los Valles’, de Laguna de Duero, y del CEIP ‘Teresa Íñigo de Toro’, en Valladolid, dentro de una línea de intervención orientada a adaptar progresivamente los espacios exteriores de los centros a las necesidades trasladadas por las familias y las comunidades educativas.

La consejera ha señalado que “se trata de actuaciones muy concretas, pero con un impacto directo en el día a día de los alumnos y de los centros”, y ha incidido en que la calidad educativa también requiere contar con instalaciones “seguras, accesibles, eficientes y adaptadas a las nuevas necesidades”.

Cerca de 5 millones para obras RMS en Valladolid

Durante 2026, la Consejería de Educación tiene prevista una inversión cercana a los 5 millones de euros en obras RMS en la provincia de Valladolid, de los que casi 2,8 millones corresponden a actuaciones de dotación genérica y cerca de 2,2 millones a proyectos específicos y grandes reformas.

Las intervenciones abarcan actuaciones muy diversas, entre ellas la renovación de cubiertas y carpinterías, reformas de patios, mejoras de accesibilidad, adecuación de espacios y modernización de instalaciones. Estas obras se ejecutan preferentemente durante el periodo no lectivo para reducir al máximo las molestias al alumnado y al profesorado y permitir que los centros afronten el nuevo curso en mejores condiciones.

Más de 370 actuaciones en Castilla y León

En el conjunto de Castilla y León, la Junta está desarrollando este verano más de 370 actuaciones, con una inversión cercana a los 27 millones de euros, destinadas a mejorar la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y la funcionalidad de los centros educativos públicos de las nueve provincias.

La Consejería de Educación mantiene así una planificación continuada de mejora y modernización de la red pública educativa, atendiendo tanto a las necesidades de conservación de los edificios como a nuevos retos, entre ellos la adaptación climática de los espacios escolares.