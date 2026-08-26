Una agencia de viajes de Valladolid estafa 30.000 € en paquetes vacacionales: la gerente ha sido detenida

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a la gerente de una agencia de viajes como presunta autora de un delito continuado de estafa.

Hasta la fecha se han contabilizado 12 personas afectadas y un fraude total que asciende a 30.771 euros, superando en varios casos los 10.000 euros por paquete vacacional.

La investigación arrancó a finales de julio tras la denuncia de un cliente que había abonado 3.736 euros por un crucero por las islas griegas.

Ante las contradicciones de la responsable y la falta de pasajes a escasos días de la salida, la víctima contactó directamente con la naviera, donde le confirmaron la inexistencia de la reserva y la mujer alegó problemas financieros.

El resto de las denuncias interpuestas tienen un patrón muy similar. La detenida cobraba los abonos por vuelos, hoteles o excursiones y facilitaba números localizadores falsos a los clientes, sin llegar a ejecutar los pagos ante mayoristas o compañías operadoras.

Incluso alguna de las víctimas se enteraba de que no tenía billetes de avión justo antes de embarcar en el aeropuerto y de que, el paquete vacacional que creían que iban a disfrutar, realmente no había sido contratado.

Tras recabar la información necesaria, la Policía Nacional procedió a la detención de la gerente, sin antecedentes previos, en la mañana del 26 de agosto.

La arrestada fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con cargos.

La Policía Nacional asegura que no descarta la aparición de más víctimas a medida que se aproximen las fechas de los viajes contratados.