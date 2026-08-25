Villacreces se cita con el atardecer en un espectáculo de teatro y música de Operación Triunfo: entradas a 30 €

Villacreces pasa por ser una finca en la que la naturaleza es la protagonista. Sus bosques de pinos centenarios y el río Duero rodean el viñedo, lugar elegido para celebrar el Villacreces Sunset.

Un escenario que resulta idílico y que luce aún más al atardecer, cuando el sol cae en el horizonte.

Un gran espectáculo que los amantes del vino van a volver a disfrutar el sábado, 19 de septiembre, a partir de las 18:00 horas.

Tres horas de evento, en el que los asistentes podrán recorrer los viñedos, ver la preparación de la vendimia y pasear por la bodega.

Finca Villacreces abrirá las puertas desde las 18:00 a las 21:00 horas para compartir uno de los atardeceres más bonitos de la Milla de Oro del vino de la Ribera del Duero.

Además, este año, durante el Sunset Villacreces se podrá disfrutar de una representación teatral a cargo de la compañía Deseo Teatro.

A las 19.00, la artista vallisoletana Rocío Torío, participante de Operación Triunfo, deleitará a los asistentes con su voz, una de las más genuinas por su técnica y expresividad.

La entrada se puede adquirir a través de la web: www.villacreces.com, tiene un precio de 30,00€ e incluye las asistencias a los espectáculos, una copa de vino, así como de una degustación de ibéricos de la marca Alhándiga de Salamanca y los dulces de El Toro, marca de seis generaciones de confiteros con recetas centenarias.

La zona de césped que rodea la bodega es el lugar elegido para disfrutar de los vinos, la gastronomía y de la oportunidad que brinda la naturaleza de vivir este espectáculo en vivo en un entorno enoturístico único. Se recomienda llevar una manta para poder ubicarse sobre el césped y frente al escenario.