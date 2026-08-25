Valladolid, destino de moda también en verano: más de 50.000 viajeros vinieron en julio, un 7,4% más que en 2025

Julio ha dejado un comportamiento altamente positivo de la actividad turística en Valladolid. Un total de 50.880 viajeros se decantaron por la ciudad del Pisuerga como destino para este verano, lo que representa un 7,4% más que en el mismo mes del año pasado.

A pesar de que la costa acapara la mayor parte de las miradas en esta época estival, los números consolidan la tendencia positiva de una Valladolid que también está de moda en verano como destino turístico.

Los datos, obra del Observatorio Turístico de Valladolid a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de AEVAT-CEOE, así confirman esta consolidación de la evolución positiva de la demanda turística en la ciudad.

El incremento se ha producido tanto en los apartamentos turísticos, que han recibido al 23% de los turistas, como en los hoteles, encargados de atraer al 77% de los visitantes.

Concretamente, los apartamentos turísticos han registrado una subida de un 12,6% en el número de viajeros, mientras que los establecimientos hoteleros anotan un 5,9% más de visitantes con respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto a las pernoctaciones, el comportamiento ha sido desigual. Los datos han sido positivos en los apartamentos turísticos, con una subida cercana al 9%, pero los hoteles han alcanzado una cifra inferior en número de noches por viajero a la registrada en julio del año pasado, que fue un mes de incremento fuerte con respecto a 2024.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid, no obstante, explican que este comportamiento puede estar condicionado por "distintos factores que han afectado a la distribución de los viajes durante este verano".

Entre estos factores, sitúan el cambio de reservas, especialmente del público extranjero, con razón del eclipse solar total del 12 de agosto, que podría haber llevado a parte de los visitantes internacionales a desplazar sus viajes hacia ese mes.

A esto también suman la situación climática de julio, con episodios de altas temperaturas y con graves incendios que han golpeado a distintas zonas de España.

Unas circunstancias que, resaltan, pueden haber influido en las decisiones de viaje de determinados mercados internacionales que acceden a la oferta de Valladolid a través de algunas vías de alta capacidad internacionales.

A pesar de ello, cuyo impacto se ve también en la mayoría de destinos similares a Valladolid, así como el contexto autonómico y nacional, y teniendo en cuenta los datos de junio y las previsiones de agosto, se observa una evolución positiva en Valladolid durante el periodo veraniego.

En especial en lo que se refiere a la llegada de visitantes, que es clave para el resto de subsectores turísticos, como restauración, y para los complementarios servicios culturales o el sector comercial.

Otros datos positivos en el pasado mes se refieren a la consolidación de la planta alojativa, con 400 plazas hoteleras más que hace un año (la planta de apartamentos se mantuvo estable en julio).

También es positiva una fuerte adaptación a la demanda por parte de las empresas hoteleras y de apartamentos que han mantenido en julio precios por debajo de los de 2025, lo que a buen seguro contribuirá a la posición competitiva en los próximos meses de un sector, especialmente el hotelero, que emplea en estos momentos un 20% más de personal de lo que lo hacía hace un año.