La historia de Cigales sale de los libros para revivirse en sus calles y plazas

Más de 200 personas han podido descubrir este mes de agosto la historia de Cigales (Valladolid) gracias a las visitas guiadas teatralizadas que organiza el Ayuntamiento.

Una propuesta cultural diferente que concluye con una notable participación que ha conocido la historia, el patrimonio y la tradición vitivinícola de la localidad.

Durante varias jornadas, visitantes y vecinos han recorrido las calles de Cigales junto a Mateo 'El Aventurero', que les ha permitido conocer de una forma amena y divulgativa todo lo que rodea al municipio.

También han participado algunos de los personajes más importantes de la historia de Cigales, lo que ha convertido las visitas en un viaje en el tiempo, desde los vacceos, primeros pobladores de estas tierras, hasta los acontecimientos de la Guerra de la Independencia, recorriendo más de 2.000 años de historia.

Durante el itinerario, los participantes han descubierto la influencia de personajes tan relevantes como Pero Niño, conde de Buelna y una de las grandes figuras de la Castilla medieval.

También a la Reina de España y Portugal Ana de Austria, Catalina de la Cerda, representante de una de las familias nobiliarias más influyentes de la historia de la localidad. O a Fray Antonio Alcalde, ilustre cigaleño, fraile dominico e impulsor de la sanidad y la educación en la Nueva España.

Su labor dejó una huella imborrable en la actual Guardalajara de México. Pero aparte del relato histórico, las visitas se han centrado a su vez en uno de los grandes símbolos de Cigales, que no es otro que su cultura del vino.

La iniciativa ha recorrido la estrecha relación que la villa tiene con el viñedo y sus bodegas desde hace siglos, enseñando cómo el vino ha sido un elemento fundamental en el desarrollo económico, cultural y social de la localidad.

En definitiva, se ha combinado divulgación, interpretación y participación del público, haciendo de cada visita una experiencia cercana y dinámica.

La historia de Cigales ha salido de esta manera de los libros para representarse en sus propias calles, rincones y plazas, despertando el interés de vecinos y turistas que han elegido el municipio para este verano.