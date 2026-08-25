Unas fiestas de Valladolid 2026 más accesibles: mochilas vibratorias para que todos disfruten de los conciertos

Fotografía de familia de la presentación de las novedades en accesibilidad en las fiestas de Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha presentado este martes, 25 de agosto, junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y la de Juventud, Carolina del Bosque, las actuaciones en materia de accesibilidad que el Ayuntamiento de Valladolid ha organizado para las fiestas de Valladolid 2026.

Se trata de una programación con la que el Consistorio refuerza su compromiso con las fiestas más “inclusivas y accesibles” para toda la ciudadanía con la puesta en marcha de “diferentes recursos y actividades” para que todas las personas disfruten de estos días festivos.

El acto ha contado también con la presencia de representantes de varias organizaciones como Intras, Asprona, Aspaym, El Puente Salud Mental Valladolid, Once, Autismo Valladolid, Impulsa Igualdad, Feder, Fapscl y Music For All.

El balcón del Ayuntamiento

En primer lugar, el balcón del Ayuntamiento se habilitará un año más para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de los conciertos programados en el escenario principal de la Plaza Mayor.

Habrá 20 plazas disponibles por concierto y cada persona con discapacidad podrá ir con un acompañante.

Las reservas podrán solicitarse a partir del 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre, y serán designadas por orden de solicitud y hasta completar el aforo. Las peticiones recibidas posteriormente serán atendidas en caso de que queden plazas disponibles.

Las personas con movilidad reducida podrán solicitar este recurso a través del correo yovoyalconcierto@ava.es adjuntando el certificado de movilidad reducida.

Por su parte, las personas con otro tipo de discapacidad deberán acreditarse mediante las entidades del sector de personas con discapacidad que forman parte del Consejo Municipal de Servicios Sociales.

Servicios y espacios públicos

La accesibilidad se extenderá también a los servicios y espacios públicos, con la instalación de baños adaptados en diferentes puntos de la ciudad, como la Plaza de la Rinconada, la Feria del Folklore y Gastronomía, la Playa de las Moreras.

La Feria de Día, que contará con ubicaciones en Plaza Santa Ana, calle Ferrari-Fuente Dorada, Paseo de Zorrilla frente a la Plaza de Toros, Cadenas de San Gregorio, Acera de Recoletos y Plaza de Portugalete.

Además, se habilitará un código QR que ofrecerá información sobre las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en las zonas de mayor afluencia.

Por su parte, la Feria de Día y la Feria de Folklore y Gastronomía contarán también con mesas y barras adaptadas para personas con movilidad reducida, que estarán debidamente señalizadas para facilitar su identificación y acceso.

Actividades con intérprete de lengua de signos

La programación ha incorporado, asimismo, diferentes actividades que contarán con intérprete de lengua de signos. El viernes 4 de septiembre a las 20:00h, el pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026, a cargo de Siloé, y acompañado por los dulzaineros ‘Del Valle’, y el tradicional chupinazo, contará con intérprete de lengua de signos.

También dispondrá de este recurso el espectáculo infantil ‘El tesoro de Roald Dahl’, de Libera Teatro, que tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre, a las 18:30h, en la zona infantil del Paseo de las Moreras (Chopera).

Por su parte, el jueves 10 de septiembre, a las 18:30h, el mismo espacio acogerá el concierto inclusivo ‘Colorado y más coloreado’ de Yamparampán’.

La Plaza de Portugalete contará durante las fiestas con un parque infantil y talleres accesibles, que estarán en funcionamiento del sábado 5 al martes 8 de septiembre, de 12:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00h; del miércoles 9 al viernes 11, de 17:00 a 21:00h; y el sábado 12 y domingo 13, de 12:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00h.

Música para disfrutar sin barreras

Durante los conciertos de la Plaza Mayor de los días 11 y 12 de septiembre, las personas con discapacidad auditiva podrán disfrutar de los espectáculos mediante mochilas vibratorias y un sistema de bucle magnético.

Los usuarios que quieran disponer de estos dispositivos deberán reservarlo antes del día previo a cada concierto a través del correo info@fundacionmusicforall.org, indicando en el asunto ‘FERIAS VALLADOLID’, o en el teléfono 604 90 27 30. Asimismo, se habilitará una zona reservada junto a la estatua del Conde Ansúrez.

Además, los conciertos de Ana Guerra y Leire Martínez del 12 de septiembre, contarán con un intérprete de lengua de signos y estarán subtitulados en las pantallas habilitadas en el escenario.

Dentro de estas iniciativas se incluye también el taller inclusivo ‘4 vivencias, 4 experiencias’, que se celebrará el 12 de septiembre, de 12:00 a 14:00h en la calle Santiago, junto a la Plaza de Zorrilla.

La propuesta permitirá experimentar diferentes formas de percibir y relacionarse con el entorno a través de cuatro experiencias: desplazarse sin barreras, ritmos silenciosos, ‘¡dilo con pictos!’ y sentir con el tacto.

Estas actividades han sido coordinadas por la Asociación Music For All.

El Campus Ferial amplía la oferta de ocio inclusivo

El programa se completa con el Campus Ferial, organizado por la Asociación Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, con la colaboración de la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales.

Las actividades comenzarán el 31 de agosto, a las 18:00h, en la Cúpula del Milenio, con el pregón del segundo Campus Ferial a cargo del alcalde, Jesús Julio Carnero, y de Juan José Tellerías, genetista de Castilla y León y profesor de la Universidad de Valladolid.

A continuación, a las 19:00h, tendrá lugar el desfile de la peña Ceda el Paso, amenizado por la Charanga El Pendón, mientras que de 20:00 a 21:30h se desarrollarán juegos a cargo de Las Cortas de Blas y la Fundación Eusebio Sacristán.

El programa continuará el 1 de septiembre, también en la Cúpula del Milenio, con juegos cooperativos y tradicionales de 18:00 a 19:00h, de la mano de la Fundación Eusebio Sacristán. Posteriormente, de 19:00 a 21:00h, se celebrará una sesión de Discomovida con DJ Javi León y DJ Aitor, que incluirá batalla de baile y animación a cargo de los chicos de la Fundación Eusebio Sacristán.

Finalmente, el 3 de septiembre, a las 19:00h, la Pérgola del Campo Grande acogerá un concierto de Happening.

Con todas estas iniciativas, Valladolid consolida la festividad de la Virgen de San Lorenzo más accesible, participativa e inclusiva, incorporando recursos que permiten que la diversidad funcional no sea un impedimento para disfrutar de la programación y favoreciendo que las fiestas sean un espacio de encuentro para todos los vecinos.