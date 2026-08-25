La Guardia Civil detiene con un revólver al presunto autor de los disparos que aterrorizaron Tordesillas en el mes de julio

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido, el pasado fin de semana, a una persona por un presunto delito de tenencia ilícita de armas cuando se encontraba en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

La Benemérita recibió varias llamadas alertando que una persona se encontraba en la localidad portando un arma de fuego corta en la mano.

Seguidamente se estableció un dispositivo para la búsqueda, localización e identificación de la referida persona, que fue hallada en el interior de un bar de la localidad.

Durante la intervención de los agentes, se procedió al registro personal externo de las ropas del citado individuo al que se le localizó un arma de fuego corta escondida en el pantalón, tipo revólver, con siete cartuchos, estando el arma dispuesta para hacer fuego.

La Guardia Civil ha informado de que dicha persona carece de la preceptiva licencia de armas, por lo que fue detenida por un presunto delito de “tenencia ilícita de armas”.

Esta misma persona fue identificada como el autor de los disparos que tuvieron lugar también en Tordesillas el día 21 de julio, por lo que igualmente, se le imputó el delito de amenazas graves con arma de fuego. La colaboración ciudadana ayudo a la detención.

El arma de fuego fue remitida al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para identificar a su propietario y cotejar las evidencias halladas el día de los disparos y comprobar si ambas armas coinciden.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, las cuales, fueron puestas a disposición, junto con el detenido, del Tribunal de Instancia de Valladolid en funciones de Guardia.