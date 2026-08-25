Boecillo cierra con un balance "muy positivo" la 20ª edición de sus veladas de jazz: "Han venido casi 2.000 personas"

El grupo No cantes victoria fue el encargado de poner el broche final a las XX Veladas de Jazz de Boecillo. Ayto Boecillo

Punto final a una edición para la historia, pero, sobre todo, especial. Las XX Veladas de Jazz de Boecillo (Valladolid) han concluido este pasado sábado, 22 de agosto, con la última de las actuaciones programadas de la mano de No cantes victoria y su espectáculo 'Soul Funk'.

El balance que hace la concejala de Cultura, Cristina Gil, es "muy positivo" después de que las tres actuaciones, que se han celebrado los sábados 1, 8 y 22 de agosto hayan aglutinado a cerca de 2.000 asistentes en conjunto.

La edil destaca que "ha acudido muchísimo público", llegando a reunir una de las actuaciones hasta 700 personas en el parque de El Tejar, ubicación que desde la época de la pandemia se ha convertido en el escenario de estas jornadas.

"Estoy muy agradecida al público asistente y a los grupos, que lo han dado todo", recalca Gil en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las jornadas se iniciaron con la propuesta de Malecón 101 y su espectáculo 'Habana Moments'. Esa primera actuación inaugural sirvió, además, para que desde la Concejalía de Cultura tuvieran un pequeño detalle con los asistentes, a quienes les entregaron un pequeño pin de un saxofón para que recordaran esta 20 edición.

"Tuvimos unas palabras hacia el público y hacia José Luis Gutiérrez. Fue emotivo", recuerda Gil.

Precisamente, Gutiérrez es el artífice que ideó estas jornadas ahora hace dos décadas y, a su vez, es uno de los habituales en subirse a los escenarios en las veladas de jazz de Boecillo.

En esta edición no iba a ser una excepción, ya que fue el encargado de encandilar al grupo en la velada del día 8 de agosto con sus 'Clásicos Hispanoamericanos'.

"Emocionante" fue también para la concejala encontrar a público que lleva los 20 años asistiendo a las jornadas, o a quien dejó de hacerlo con la pandemia y ahora ha decidido volver hasta Boecillo.

"Ha significado mucho para nosotros, que haya personas que sigan viniendo después de dos décadas", reconoce. Son estos asistentes los que, justamente, también le piden que las veladas no pueden desaparecer.

Y no lo harán porque Cristina ya fija los objetivos para la 21 edición del próximo año. "Intentar atraer al público, acercarle al jazz y tocar todos los palos, que haya variedad de grupos", expone.

Los 20 años de las veladas de jazz de Boecillo ya son historia, pero la localidad vallisoletana ya cuenta los días para volver a bailar al ritmo del 'swing' y el 'groove' en agosto de 2027.