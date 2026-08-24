Puente inaugura dos tramos de la A-11 y anuncia que habrá 90 kilómetros abiertos en 2027: "Vertebra el territorio"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto este lunes oficialmente dos nuevos tramos de la A-11 en Valladolid, que suman 25,5 kilómetros en sentido hacia la capital del Pisuerga y 30,7 hacia Peñafiel, tras una inversión de 264 millones de euros.

El titular del departamento, Óscar Puente, ha anunciado, durante el acto de inauguración de los dos nuevos tramos, que llegará a 90 kilómetros en esta vía, en su totalidad, en la "primera parte de 2027", si todo transcurre según lo previsto.

Puente, además, ha mostrado su rechazo al modelo de bonificación de peajes de la Junta y ha criticado su "deslealtad institucional" ante la ausencia de representantes del Gobierno autonómico en el acto mientras que el PP le ha acusado de protagonizar un "acto de partido".

"Cerraremos 2026 con más de 80 kilómetros ya culminados, y otros diez en 2027", ha asegurado Puente, quien ha manifestado que actualmente "se desarrollan o proyectan todos los tramos de la vía", en Soria, Burgos, Valladolid y Zamora.

Durante el acto de apertura, el ministro ha celebrado una inauguración de una vía que "pasa a formar parte de la vida cotidiana de miles de personas".

"Creo que hay carreteras que acaban contando la historia de un territorio. Y la A-11 pertenece claramente a esa categoría. Porque hablar de la autovía del Duero es hablar también de una parte de la historia reciente de Castilla y León, de Soria, de Burgos, de Valladolid y también de Zamora", ha apuntado.

Puente ha señalado que este lunes se ponen en marcha 25,5 nuevos kilómetros de la autovía del Duero entre los enlaces de San Bernardo, Valbuena de Duero y Villabáñez en sentido Soria; y 30,7 en sentido Valladolid, una situación "un tanto extraña, un tanto inhabitual", ha admitido.

Además, ha asegurado que "lo más importante" de la infraestructura "es que sirve para mejorar la vida de quienes se desplazan cada día por este corredor, para hacerlo con mayor seguridad".

Y ha recordado que la N-122, es de las que cuenta con la "mayor siniestralidad de nuestras carreteras", con "varias personas que han perdido la vida este año".

"Por tanto, esta obra no es sólo una cuestión de comodidad o de rapidez, sino que es fundamentalmente para la seguridad", ha apuntado.

Por otro lado, ha considerado que "acerca" las ciudades de Valladolid, Burgos, Soria o Zamora, y también a Portugal, y "hace más competitivas a las empresas" y "vertebra el territorio".

"Deslealtad institucional"

Puente ha denunciado la "deslealtad institucional" que el Gobierno y su persona, sufren en su "tierra", ante la ausencia de responsables de la Junta en la apertura de dos tramos de la A-11, Autovía del Duero, en la provincia de Valladolid.

El ministro ha estado acompañado del delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el subdelegado en la provincia, Jacinto Canales, pero no acudieron ni representantes del Ejecutivo autonómico, ni de la Diputación ni de los ayuntamientos de la zona, una situación sobre la que el ministro lanzó una "reflexión".

"Hay gente que hoy no se alegra de que esto sea una posibilidad. ¿Hasta qué punto hemos llegado para que la apertura de una autovía pueda ser una mala noticia en función de quién la inaugura o en función de quién la promueva? Esa es una reflexión que me gustaría dejar hoy aquí sobre la mesa", ha afirmado.

El ministro ha considerado que en esta tierra "tendría que ser recibido de otra manera, sobre todo cuando vienes de la mano de inversiones importantes que transforman la realidad y de trabajo duro para conseguirlo".

"Pero la realidad es otra", ha afirmado, para citar varios ejemplos de "la deslealtad institucional" desde que es ministro que, añadió, aplican el resto de administraciones. Así, se ha referido a la integración ferroviaria de Valladolid, a la estación Campo Grande o a la forma de la apertura de la propia A-11.

Un "acto de partido"

Por su parte, el Partido Popular ha lamentado que la inauguración se haya convertido en un "acto de partido, cuando en realidad debería ser un día de celebración para todos".

La diputada nacional del PP Mercedes Cantalapiedra ha considerado que "no es de recibo que el señor Puente, acuda a Castilla y León, a inaugurar ese tramo de autovía sin haber invitado a los representantes de la Junta de Castilla y León, Diputación y a los municipios afectados del entorno".

"A quien sí ha querido invitar es al secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Por lo tanto, esto parece más un acto de partido pagado con el dinero de todos los españoles, que una inauguración oficial", ha señalado.

Cantalapiedra ha afirmado que "el avance de la autovía del Duero es una gran noticia para Valladolid y para Castilla y León, pero es normal que los vecinos de la zona estén molestos con estas muestras de sectarismo, después de tanta siniestralidad, tantos retrasos y tanta dejadez".

"Yo lo que le pediría al señor Puente es que se deje de tanta propaganda y de tanto insulto y que se ponga a trabajar por las infraestructuras de Castilla y León", ha señalado.

"Tenemos una A-11 que no ha sido todavía terminada y que es una estructura muy demandada en nuestro territorio. Tenemos la A-60, necesaria para unir Valladolid y León; tenemos el Corredor Atlántico, una infraestructura que es fundamental para la promoción y para la creación de empleo en Castilla y León", ha añadido.

Y ha reclamado a Puente "que deje de ahogar a nuestras autopistas con peajes y que se ponga manos a la obra con el soterramiento en Valladolid".

Estos proyectos pendientes y otros muchos, evidencian según Cantalapiedra, que "Castilla y León está abandonada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Óscar Puente".

La sucesión de Sánchez

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha querido cortar este lunes cualquier especulación sobre una hipotética candidatura suya para suceder a Pedro Sánchez al frente del PSOE.

"Ni me descarto para la sucesión del Papa ni para la sucesión del novio de Angelina Jolie", ha ironizado durante una rueda de prensa en Valbuena de Duero, Valladolid, con motivo de la puesta en servicio de un nuevo tramo de la autovía del Duero A-11.

Puente ha mostrado su sorpresa por las interpretaciones de unas declaraciones en una entrevista concedida a Europa Press en las que había afirmado que desconocía dónde estaría cuando terminase la etapa de Sánchez. "Me hacéis siempre esa misma pregunta y siempre respondo lo mismo y no entiendo por qué el titular esta vez es distinto", ha señalado.

El ministro ha insistido en que Sánchez es "el mejor líder que puede tener el Partido Socialista" y ha pronosticado que continuará al frente de la formación "al menos otros cuatro años más".

"Lo relevante y lo importante es que el Partido Socialista tiene líder para este mandato y para el siguiente. Después, dónde estaremos cada uno, quién sabe", ha añadido.

Marruecos, "socio leal y necesario"

Puente también se ha referido a la relación con Marruecos y ha defendido la posición del Ejecutivo frente a las críticas de Sumar. "Nosotros creemos que Marruecos es un socio leal y es un socio necesario", ha asegurado.

Ha destacado la importancia de las relaciones entre ambos países, especialmente en materia migratoria, y ha defendido que el Gobierno las cuide por encima de consideraciones electorales. "Seguramente hacer un discurso anti Marruecos a algunos les resulta rentable. Para nosotros, como país, creemos que ese discurso no es rentable", ha afirmado.

Sobre una posible visita del rey a Ceuta, Puente ha recordado que corresponde al Gobierno determinar la agenda del jefe del Estado en asuntos especialmente sensibles desde el punto de vista político. Ha asegurado, en todo caso, que el Ejecutivo ya ha anunciado que esa visita tendrá lugar y que "se elegirá el momento más oportuno".

"Un verano bastante mejor" en el ferrocarril

Preguntado por la pérdida de viajeros de la alta velocidad, Puente ha pedido esperar a que concluya el verano para realizar una valoración completa. El ministro ha reconocido que el grave accidente ferroviario ocurrido este año supuso "un mazazo", no solo por la pérdida de vidas humanas, sino también por sus consecuencias sobre la confianza de los pasajeros.

"Durante un tiempo hemos vivido una zozobra y dudas en materia de seguridad", ha admitido, aunque considera que esa situación se está superando. Según Puente, el verano está resultando "bastante mejor que el del año pasado" tanto en número de viajeros como en puntualidad.

Críticas al PP por los peajes

El ministro también ha rechazado seguir el modelo anunciado por la Junta de Castilla y León para bonificar determinados peajes y ha contrapuesto esa estrategia con la seguida por el Gobierno central.

Puente ha recordado que durante el Gobierno de José María Aznar se prorrogaron concesiones de autopistas durante décadas y ha criticado que ahora el PP plantee subvencionar el coste para los usuarios. "Prorrogar las concesiones y luego bonificar a los usuarios es una política que a mí me cuesta mucho entender", ha afirmado.

La estrategia del Ejecutivo, ha explicado, consiste en dejar vencer las concesiones, asumir la gestión de las autopistas y eliminar progresivamente los peajes para lograr un mapa homogéneo en todo el país.

Será después, ha señalado, cuando haya que decidir cómo financiar la conservación de las carreteras: "Si queremos que se pague con impuestos o si queremos que se pague a través de peajes". "Vamos a ir unificando y tomaremos una decisión cuando tengamos todo el territorio unificado", ha concluido.

Puente también ha defendido las actuaciones viarias en el entorno de Pesquera de Duero ante las protestas de algunos vecinos y ha rechazado que las obras trasladen el problema de tráfico de una carretera a otra. "¿Cómo vamos a mover el problema a Pesquera de Duero cuando lo que estamos haciendo es abrir una vía de cuatro carriles en paralelo a la nacional?", ha preguntado, antes de asegurar que las actuaciones permitirán "más que duplicar" la capacidad para circular por la zona.