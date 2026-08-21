Valladolid ya huele a fiestas: la primera caseta de la Feria de Día se instala 15 días antes

Exterior de una de las casetas de la Feria de Día que ya está instalada en la plaza de la Universidad. JIF

Cuando algunos todavía apuran sus vacaciones y otros siguen buscando los últimos días de playa, Valladolid ya empieza a oler a fiestas.

La ciudad comienza a vestirse de gala para unos festejos que arrancarán el próximo viernes 4 de septiembre y lo hace con un adelanto que no ha pasado desapercibido.

Las primeras casetas de la tradicional Feria de Día ya han comenzado a instalarse en las calles de la capital.

Los vallisoletanos han podido comprobar este viernes cómo se procedía al montaje de las primeras barracas, entre ellas la Tasca Castellana, ubicada en la plaza de la Universidad y que se presenta también como “la casa de las rabas”.

Una instalación que ha llamado especialmente la atención de los viandantes. En esta ocasión, todavía quedan 15 días para la inauguración oficial de la Feria de Día.

La imagen sirve como primera señal de que las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo están cada vez más cerca, aunque la actividad festiva todavía tardará unos días en arrancar oficialmente.

La Feria de Día abrirá sus puertas el 4 de septiembre y llegará además con algunas novedades en sus condiciones de funcionamiento.

4 euros precio máximo

Una de las principales diferencias respecto a 2025 está en el precio. Si el año pasado los establecimientos estaban obligados a ofrecer una tapa y una bebida por un máximo de 3,50 euros, las bases de la edición de 2026 elevan ese límite hasta los 4 euros.

También hay cambios en las condiciones relacionadas con el servicio y la vajilla. Para esta edición se establece que las casetas deberán disponer de vajilla y cubertería de un solo uso, preferentemente reciclable.

El patrimonio también gana peso en las condiciones de la Feria de Día. Las casetas instaladas en espacios monumentales, como la plaza de la Universidad, el entorno de la Catedral, San Benito o la calle Sandoval, estarán sometidas a una vigilancia más estricta.

En cuanto a los horarios, la Feria de Día arrancará el 4 de septiembre entre las 21:00 y la 01:00 horas. Posteriormente, los días 5, 7, 11 y 12 de septiembre, las casetas podrán permanecer abiertas desde las 12:00 hasta la 01:00 horas.

Los días 6, 8, 9, 10 y 13 de septiembre, el horario autorizado será de 12:00 a 00:30 horas.

Así, mientras todavía quedan dos semanas para que Valladolid entre oficialmente en fiestas, algunas de sus calles ya empiezan a oler a fiestas.