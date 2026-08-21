El reventón de una tubería deja sin agua a dos calles de Parquesol, al Carrefour, al José Zorrilla y al Real de la Feria

Imagen de la fuga de agua tras el reventón de una tubería en Parquesol. Aquavall

Una avería en una tubería de fibrocemento de 500 mm en la calle Padre Llanos, en el barrio vallisoletano de Parquesol, ha provocado una importante fuga de agua que ha desembocado en el corte del suministro en varios puntos del vecindario, además de en diversas instalaciones.

En concreto, según ha informado el servicio municipal del agua (Aquavall), el corte de suministro se ha producido en la propia calle Padre Llanos, Julio Senador Gómez, Carrefour, estadio José Zorrilla, Real de la Feria y el Centro Cultural Miguel Delibes.

Estos cortes se mantendrán mientras los servicios municipales de Aquavall proceden a la reparación de la tubería. También han informado que pueden producirse bajadas de presión en las viviendas y locales situados en la ladera oeste de Parquesol.

En cualquier caso, desde Aquavall han incidido en que los técnicos "ya están trabajando para restablecer el servicio lo antes posible".