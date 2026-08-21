Puente inaugura 31 nuevos kilómetros de la A-11 entre Tudela de Duero y Quintanilla, en la provincia de Valladolid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y las obras de la A-11 entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, en Valladolid, en un montaje de EL ESPAÑOL ICAL

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, va a inaugurar este lunes 24 de agosto, la puesta en servicio de dos nuevos tramos de la Autovía del Duero, A-11, en la provincia de Valladolid, supondrán 31 kilómetros tras años de trabajos, como han informado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Se van a poner en servicio un total de 31 kilómetros de los 34 que unen las localidades de Tudela de Duero con Quintanilla de Arriba.

Todo tras un acuerdo entre el Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla y León y la Diputación, con el fin de establecer un desvío alternativo a falta de completar la infraestructura.

La apertura parcial va a desviar parte del tráfico que, en la actualidad pasa por la N-122, hacia el nuevo tramo de autovía. Itinerario que deberá completarse posteriormente hasta Peñafiel por la VP-3001 y la VA-101, en una opción rechazada en origen por las administraciones provincial y autonómica.

Desde el lunes, la incorporación a la autovía en sentido hacia Valladolid se va a hacer en San Bernardo, tras pasar el viaducto en construcción de Quintanilla de Arriba. Para acceder a la A-11 se entrará por la carretera VP-3001 para continuar hasta Tudela de Duero.

Si se circula en sentido hacia Peñafiel, habrá que salirse en Tudela de Duero por la carretera VP-3302 para enlazar desde Villabáñez y volver a salir por San Bernardo para terminar enlazando con la N-122 tras pasar por la VP-3001 y la VA-101.

Los enlaces entre autovía y carreteras autonómicas y provinciales se producen porque, todavía, no está finalizado el viaducto sobre el río Duero en Quintanilla de Arriba. Se calcula que pueda estar listo al final de año.

Por tanto, será este lunes 24 de agosto cuando se procederá a inaugurar este doble tramo. En un punto de encuentro establecido en el estribo norte del Viaducto del Páramo al que se accede por el enlace de San Bernardo.

La llegada del ministro se producirá a las 10.30 horas. Después, Puente descubrirá el hito de la autovía y se proyectará un video y la correspondiente explicación en panel de la actuación en la carpa habilitada. A continuación, el propio ministro clausura el acto con una intervención.