Golpe a un grupo criminal que marcó 68 pisos con testigos para averiguar si los inquilinos estaban fuera: dos detenidos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en León a dos hombres, pertenecientes a un grupo criminal itinerante que se dedicaba a robar en domicilios, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Todo en una investigación que comenzó el pasado 13 de agosto en Valladolid cuando los investigadores de la Policía Nacional tuvieron constancia, gracias a la colaboración ciudadana, de que en un inmueble de la capital había varios pisos “marcados” por personas ajenas, para saber si sus ocupantes estaban ausentes de los domicilios.

Cuando los agentes se desplazaron a la dirección, detectaron un total de 48 puertas en el inmueble marcadas con un “imperceptible filamento de cera” y otro portal cercano “un total de 20 puertas igualmente señaladas”.

Concretan la identidad

Las pesquisas policiales concretaron la identidad de los dos hombres que, presuntamente, habían cometido la acción, quienes resultaron ser “delincuentes especializados” en el método del marcaje o siembra.

Facilitaban a terceros el que accedieran a esas viviendas al saber si sus ocupantes estaban fuera o no.

Según la jurisprudencia actual, ese marcaje necesario para la comisión de los robos con fuerza ya constituye un hecho delictivo de conspiración para la comisión de delitos

Los investigadores determinaron que estos dos hombres se alojaban en la ciudad de León, en un apartamento turístico, desde donde partían a diario hacia ciudades de otras provincias para así marcar viviendas y eludir la acción policial.

Inmediatamente se estableció comunicación con los efectivos de la Policía Nacional en León, a cargo de los cuales se estableció un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre los dos criminales especializados.

Tras recabar cuantiosa información de su modus operandi y sus desplazamientos, y ante las evidencias de que ambos hombres iban a dejar su alojamiento en la capital leonesa, los agentes de Policía Nacional en León procedieron a la detención de los varones en la tarde del día 17 en las inmediaciones de la calle Bilbao, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Cuando los agentes interceptaron a los dos hombres, se les intervinieron numerosos efectos para la comisión de delitos en un vehículo que utilizaban, tales como gorras y mascarillas para ocultar sus rasgos al cometer los hechos, barras de cera, agujas y mecheros que empleaban para marcar las puertas.

Igualmente se localizó un segundo vehículo que utilizaban, con efectos que están siendo investigados para determinar su procedencia.

Ambos vehículos habían sido alquilados en Barcelona, lo que da una idea de la gran movilidad de estos delincuentes itinerantes.

Los dos detenidos, a quienes también se les ha aplicado la Ley de Extranjería dada su situación irregular en España, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en León, que ha decretado su libertad.

No se descarta que, gracias a la cuantiosa información recabada, así como los efectos intervenidos, se les imputen otros hechos delictivos o se produzca la detención de otros miembros pertenecientes a este grupo criminal.