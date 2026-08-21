El Ayuntamiento de Valladolid lo confirma: desactivada la situación 2 de aviso tras el descenso de ozono

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado que, durante este jueves 20 de agosto, no se han registrado valores superiores a 120 µg/m3 de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA).

Por ello y tras descender los niveles de ozono, se ha desactivado la situación 2 de aviso. No obstante, se ha vuelto a superar el valor de referencia de 100 µg/m3 por lo que se mantiene la situación 1.

Episodio de contaminación por partículas

Así mismo, el Servicio de Medio Ambiente ha informado que, durante el día de ayer, también descendieron las concentraciones de material particulado (PM10 y PM2,5) y no se produjo superación de ninguno de los valores diarios fijados en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

El descenso de los valores máximos de ozono en las horas centrales del día de ayer, así como de las partículas PM10, ambos, por debajo de los umbrales recogidos en el Plan de Acción, desactiva la situación 2 declarada el 18 de agosto y deja sin efecto, por tanto, las medidas recogidas en esa declaración,

Previsiones

La previsión es que el ozono se mantenga en los niveles actuales. Las temperaturas suaves para los días siguientes, junto con la nubosidad asociada es probable que mantengan las concentraciones en estos niveles, hasta el próximo lunes que con la llegada de las lluvias puede hacer que se produzca un descenso.

Recomendaciones

Con estos niveles de concentración , la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo.

Para grupos de riesgo y personas sensibles considera reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Para la población en general se recomienda disfrutar de tus actividades al aire libre de manera normal, si bien, reduce las actividades deportivas en las horas centrales del día.

La ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita ‘Vallaire’.