Muere a los 99 años Horacio Sevillano, el colegiado más veterano de la ingeniería en Valladolid

La ingeniería vallisoletana dice adiós a una de sus grandes figuras. Horacio Sevillano, el miembro más antiguo del Colegio Oficial de Ingenieros de Valladolid (IngenierosVA), ha fallecido en la capital a los 99 años, dejando tras de sí el recuerdo de toda una vida entregada con pasión a su profesión durante más de sesenta años.

Sevillano, formado en las aulas vallisoletanas, se colegió allá por 1959. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave para el impulso industrial de la zona, dejando una profunda huella en empresas tan emblemáticas como Endasa, donde ejerció durante años como jefe de fundición.

Pero para sus compañeros no era solo un gran profesional; era el alma del Colegio.

Raro era el evento en el que no estuviera presente, siempre cercano y dispuesto a sumar, participando en citas de calado como los Premios de la Industria o la Noche de ingenierosVA de 2019, donde el colectivo se rindió a sus pies en un merecidísimo homenaje.

Desde ingenierosVA lamentan hoy la pérdida de un hombre de los que ya quedan pocos: un pionero que ayudó a construir la industria del país y un referente humano que deja una huella imborrable en varias generaciones de ingenieros.