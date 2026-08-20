El mítico Penicilino anuncia su inminente reapertura: "Nuestra idea es respetar y homenajear el concepto original"

Imagen de los carteles que anuncian la reapertura de El Penicilino. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Hay que retrotraerse más de seis años para revivir la última vez que El Penicilino abrió sus puertas. Valladolid perdió entonces, en 2020, uno de los emblemas hosteleros más icónicos de la ciudad. Un bar donde la sensación de lo auténtico y la camaradería vecinal marcaban la vida de un establecimiento que tiene su origen en 1872.

Sus zapatillas y licores eran sus dos grandes señas de identidad. Aunque a estas alturas muchos vallisoletanos ya habían asumido que sus tardes en El Penicilino no volverían a ser más que un recuerdo, lo cierto es que su vuelta está más cerca que nunca.

Y es que la Plaza de la Libertad recuperará próximamente este emblemático establecimiento en poco tiempo, tal y como se anuncia ya en los carteles colocados en el local donde se situaba el histórico bar.

Imagen de uno de los carteles colocados en la fachada de El Penicilino. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Lo hará, eso sí, con la jamonera salmantina Beher como propietaria, que, precisamente, ya despacha en el local contiguo bajo su propia marca su modelo tradicional de negocio.

El Penicilino volverá a la vida a "mediados de octubre", tal y como trasladan fuentes de la compañía a este periódico. Hoy, las paredes, aún tapiadas tras la reforma completa del edificio, anuncian su regreso.

"Vuelven la zapatilla que dejó huella", reza uno de los carteles colocados. Otros hacen referencia al origen en 1872 y, el más destacable, avanza la vuelta "próximamente" de El Penicilino.

Precisamente, el cartel más grande de todos, deja entrever que tanto la zapatilla, como el vino y el vermut estarán presentes en esta nueva etapa del mítico bar.

La fachada de El Penicilino que da a la Plaza de la Libertad anuncia que "vuelve la zapatilla que dejó huella". EL ESPAÑOL de Castilla y León

Las fuentes de la empresa consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León, incluso, garantizan que se mantendrá el espíritu del antiguo Penicilino.

"Nuestra idea es respetar y homenajear el concepto original que con tanto cariño nos han transmitido nuestros clientes de Valladolid", garantizan.

Por el momento, desde la nueva propietaria de El Penicilino no pueden aportar más detalles, por lo que habrá que esperar para saber si el concepto de El Penicilino se limitará a recordar el espíritu original o, en cambio, su esencia se mantendrá también desde el punto de vista del mobiliario.