Medina del Campo transforma el Castillo de la Mota en escenario de un festival único: "Buscamos ser diferentes"

Mónica Naranjo y Siloé actuarán en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo, durante el festival 'Dando la Mota'. JCyL y Archivo

Mientras la mirada al frente recoge las luces del escenario, si la proyectamos hacia uno de los lados aparece el imponente Castillo de la Mota de Medina del Campo (Valladolid). Esta es la esencia única que propone el festival 'Dando la Mota', organizado por el Ayuntamiento, en el que se marida la historia y el patrimonio con la música.

Los próximos 28 y 29 de agosto, Medina del Campo acogerá la cuarta edición de este festival que en años anteriores ha recibido a artistas de la talla de David Bisbal, Pablo López y Manuel Carrasco.

Para esta ocasión, el cartel será diferente. La apuesta del Ayuntamiento es mayor, ya que, por primera vez, el festival se alargará durante dos días, fruto del éxito de ediciones anteriores y la buena respuesta del público, que ya ven en esta propuesta musical una de las citas referentes en la provincia de Valladolid, Castilla y León y España.

El primero de los días del festival, el viernes 28 de agosto, el escenario acogerá los acordes y canciones del grupo vallisoletano Siloé. Una apuesta que, aunque de la tierra y cercana, refrenda el crecimiento de una cita musical que trata de traer a las figuras más relevantes del panorama musical actual.

El grupo compuesto por Fito Robles (vocalista y compositor principal), Jaco Betanzos (batería) y Xavi Road (guitarrista y productor musical) se ha convertido en los últimos años en una de las propuestas musicales de moda en España.

'Todos los besos', 'Si me necesitas llámame', 'Amor infinito' o 'Si te pones de mi parte' son algunos de los hits que los vallisoletanos han logrado colar en las listas de los mayores éxitos en nuestro país y que, a buen seguro, resonarán en Medina del Campo en este festival.

Además, su actuación se enmarca dentro de su gira para presentar 'Campo Grande', su último trabajo discográfico, coincidiendo en uno de los momentos más mediáticos de la banda desde sus orígenes.

Al día siguiente, el sábado 29 de agosto, llegará el turno para Mónica Naranjo. La consolidada cantante y compositora llegará a Medina del Campo en esta segunda jornada del festival 'Dando la Mota' para conquistar al público con su voz y alguno de sus temas más conocidos.

Algunos de sus grandes éxitos de los años 90 y 2000 como 'Desátame', 'Sobreviviré' o 'Sólo se vive una vez' sonarán sobre el escenario instalado junto al Castillo de la Mota. Naranjo llega con el estatus de ser una de las artistas más reconocidas del panorama pop español.

Su reconocida potencia vocal, junto a sus habilidades musicales, prometen un concierto que pasará a la historia del festival. La artista catalana será la protagonista de este segundo día, en lo que supone un incremento de la apuesta del Ayuntamiento de Medina del Campo por 'Dando la Mota'.

Artistas de renombre

Para la elaboración del cartel, el Ayuntamiento medinense ha querido afianzar su intención de seguir trayendo artistas de renombre del panorama nacional e internacional.

Así lo destaca el alcalde de la localidad, Guzmán Gómez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, donde resalta el objetivo que tiene el festival, que no es otro que la diferenciación.

"Lo que buscamos es ser diferentes a los demás. Hay muchos festivales que se celebran en polideportivos, plazas de toros y campos de fútbol, todos esos son iguales, pero castillos de la Mota solo hay uno", subraya.

Sobre incrementar los días de duración, el primer edil explica que el festival nació "con la pretensión de que vaya creciendo poco a poco". Con esta cuarta edición, han visto el "año adecuado para dar ese paso" y tener dos actuaciones estelares.

"Dado el éxito que tuvo el año pasado Manuel Carrasco nos parecía un año adecuado", insiste el alcalde de Medina del Campo.

De 'Dando la Mota' destaca el enclave, ya que ve en el Castillo de la Mota "el marco ideal para un festival de este tipo" de música nacional y familiar.

En Medina del Campo están "muy felices" de ver cómo el festival ha ido creciendo a lo largo de sus cuatro ediciones. "Es como si fuera nuestro hijo y verlo crecer teniendo éxito nos alegra muchísimo", reconoce Guzmán Gómez.

Para el regidor, la localidad se ha convertido ya en un "referente a nivel nacional por ser uno de los festivales de artistas de renombre que además tienen los precios más baratos prácticamente de toda España".

"Es accesible para todo el mundo y nos parece un logro importante en nuestra gestión", apunta. Las entradas pueden ser adquiridas tanto en formato abono, para las dos actuaciones, como individualmente.

Cabe resaltar, eso sí, que únicamente se comercializan vía online a través de los canales autorizados de venta. De esta forma, en apenas unos días, Medina del Campo convertirá el Castillo de la Mota en el escenario de un festival único que marida el patrimonio y la historia con la música.