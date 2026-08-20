Guerra abierta entre Carvajal y Redondo por las políticas de Igualdad: “De control de competencias andas cortita”

Nuevo duelo Carvajal-Redondo en las redes. La concejala de Cultura y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, de Vox, ha respondido con dureza a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Lo ha hecho después de que esta criticara al alcalde, Jesús Julio Carnero, por las políticas municipales en materia de igualdad y violencia de género.

La polémica se ha producido después de que el PSOE, como contara ya este medio, informara de que PP y Vox han eliminado a las víctimas de violencia de género de los criterios de acceso al alquiler social en Valladolid.

A raíz de esa información, Redondo ha cargado contra el Gobierno municipal a través de las redes sociales.

“El señor Carnero se mimetiza cada vez más con la ultraderecha. Primero permitió eliminar la concejalía de Igualdad y está desmontando las políticas que protegen a las víctimas. Ya no hay líneas rojas”, ha señalado la ministra de Igualdad.

Las palabras de Redondo han provocado la rápida reacción de Carvajal.

La de Vox no ha dudado en cuestionar la capacidad de la ministra en materia de gestión municipal.

“Veo que de control de competencias andas más bien cortita”, ha replicado la edil, antes de añadir: “Dedícate a las pulseras antiagresión y a las 1001 meteduras de pata de tu mandato como ministra y cuando quieras hablamos de las de tu mandato como concejala que estoy solucionando”.

Carvajal ha concluido su respuesta con una nueva referencia a la gestión de Redondo: “¡Ah! Y de tu censura estás para hablar”.

El enfrentamiento entre ambas dirigentes no es nuevo.

Hace unas semanas, durante la crisis derivada de la llegada de inmigrantes a Ceuta, Carvajal ya dirigió públicamente sus críticas contra Redondo.

Así le reprochó, según sus propias palabras, que mantuviera silencio ante las denuncias sobre abusos sexuales a menores que se estaban produciendo en la ciudad autónoma.