Fallece Fernando Berdugo, 38 años asesor del PSOE en la Diputación de Valladolid: “Era afable y cariñoso”

Imagen de Fernando Berdugo. Fotografía compartida en las redes sociales por el Grupo Provincial Socalista en la Diputación de Valladolid.

Fernando Berdugo, asesor durante 38 años del Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid, ha fallecido a los 70 años de edad este miércoles 19 agosto, como han informado fuentes del partido a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Berdugo comenzó su trabajo como asesor socialista en la institución provincial en el año 1983 bajo la presidencia de Francisco Delgado y se jubiló en el año 2021 tras casi 40 años de trabajo.

“Recién jubilado le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa. Era un hombre afable y cariñoso. Siempre intentaba ayudar a los demás. Yo le sustituí y siempre me ha ofrecido su ayuda, tanto a mí como a mis compañeros”, ha afirmado Teresa López a este periódico, que ocupa su cargo desde el año 2023.

El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid ha publicado un mensaje especial y emotivo a través de sus redes sociales afirmando que “hoy despedimos con profundo dolor a nuestro compañero y amigo Fernando Berdugo tras una vida dedicada al PSOE y 38 años trabajando en el Grupo Provincial en la Diputación”.

También han querido enviar sus “condolencias y cariño a familiares, amigos, amigas y a los compañeros y las compañeras que tuvieron el inmenso privilegio de conocerle y trabajar con él”.

Dolor en el Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid tras la muerte de Fernando Berdugo a los 70 años.

Su despedida tendrá lugar el viernes, 21 de agosto, a las 13:30 horas en el tanatorio El Salvador.

Acto seguido se procederá a su incineración en el mismo tanatorio, como ha podido saber este periódico tras instalarse su capilla velatoria en el propio Tanatorio El Salvador de Valladolid.