Fallece Fernando Berdugo, 38 años asesor del PSOE en la Diputación de Valladolid: “Era afable y cariñoso”
A los 70 años de edad, tras prácticamente una vida dedicada al grupo en la institución provincial.
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Fernando Berdugo, asesor durante 38 años del Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid, ha fallecido a los 70 años de edad este miércoles 19 agosto, como han informado fuentes del partido a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Berdugo comenzó su trabajo como asesor socialista en la institución provincial en el año 1983 bajo la presidencia de Francisco Delgado y se jubiló en el año 2021 tras casi 40 años de trabajo.
“Recién jubilado le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa. Era un hombre afable y cariñoso. Siempre intentaba ayudar a los demás. Yo le sustituí y siempre me ha ofrecido su ayuda, tanto a mí como a mis compañeros”, ha afirmado Teresa López a este periódico, que ocupa su cargo desde el año 2023.
El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid ha publicado un mensaje especial y emotivo a través de sus redes sociales afirmando que “hoy despedimos con profundo dolor a nuestro compañero y amigo Fernando Berdugo tras una vida dedicada al PSOE y 38 años trabajando en el Grupo Provincial en la Diputación”.
También han querido enviar sus “condolencias y cariño a familiares, amigos, amigas y a los compañeros y las compañeras que tuvieron el inmenso privilegio de conocerle y trabajar con él”.
Dolor en el Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid tras la muerte de Fernando Berdugo a los 70 años.
Su despedida tendrá lugar el viernes, 21 de agosto, a las 13:30 horas en el tanatorio El Salvador.
Acto seguido se procederá a su incineración en el mismo tanatorio, como ha podido saber este periódico tras instalarse su capilla velatoria en el propio Tanatorio El Salvador de Valladolid.