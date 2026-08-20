Devuelven una bandolera con 1.900 €, 602.000 pesos colombianos, un dólar y dos pasaportes en Valladolid

La Policía Municipal ha informado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que este miércoles, 19 de agosto, una persona hizo entrega en Jefatura, ubicada en la Avenida de Burgos de Valladolid, de una bandolera extraviada en la ciudad del Pisuerga.

Dicha bandolera tenía en su interior 1.900 euros, 602.000 pesos colombianos (aproximadamente 168 euros), un dólar estadounidense y también dos pasaportes de la República de Colombia.

Tras entregar este ciudadano la bandolera a la Policía Local, quedó a disposición de su legítimo propietario en la Oficina de Objetos Hallados con teléfono 983 426 088 y que está abierta, de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas.

“Detrás de cada objeto perdido hay una persona que espera recuperarlo”, han señalado desde la Policía Local.

Fuentes policiales aseguran a este periódico que confían en que “a lo largo del día de hoy o mañana” el dueño o la dueña “acuda a recoger dicha bandolera”.