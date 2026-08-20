Arroyo de la Encomienda transforma más de 6.000 metros cuadrados en un nuevo gran parque infantil y juvenil

Imagen del nuevo gran parque infantil y juvenil que se estrenará en Arroyo de la Encomienda. Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

Arroyo de la Encomienda va a transformar más de 6.000 metros cuadrados en un nuevo gran parque infantil y juvenil, como han informado fuentes del consistorio.

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda creará un nuevo gran parque infantil y juvenil, un espacio destinado al deporte y al ocio al aire libre que se extenderá sobre un área de más de 6.000 metros cuadrados y que se desarrollará en dos fases.

El alcalde, Sarbelio Fernández, explica que “el objetivo es transformar el espacio público actualmente existente entre las calles Jacinto Benavente y Ramón y Cajal para convertirlo en un parque singular y diferente a los más de 60 parques que tenemos en Arroyo de la Encomienda”.

“Es una actuación muy demandada, pensada especialmente para nuestros niños, jóvenes y familias”, detalla.

La primera fase tendrá como eje vertebrador una pista de pumptrack con tres recorridos diferenciados. En total, ocupará 1.353 metros cuadrados, de los que 512, 50 m² corresponderán a la zona principal del circuito. Su diseño triangular permitirá realizar tres itinerarios diferentes, con longitudes de 161, 99 y 50 metros, adaptados a distintos niveles de habilidad y uso.

El trazado combinará curvas peraltadas, rollers, mesetas y saltos, ofreciendo distintas posibilidades de recorrido y dificultad. Estará diseñado para usuarios a partir de 6 años, tanto principiantes como avanzados.

La actuación contempla también cuatro zonas de césped artificial en las islas interiores del circuito y un diseño específico de los diferentes elementos del recorrido para facilitar su utilización por usuarios con distintos niveles de destreza.

El proyecto de construcción de esta primera fase ya está en licitación, con un presupuesto máximo de 250.517,86 euros (IVA incluido) y con un plazo previsto para la ejecución de las obras de seis meses.

Segunda fase

Esta primera intervención será el inicio de la transformación de esta zona de Las Lomas en un nuevo parque urbano, ubicado junto al Edificio de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León.

El Ayuntamiento prevé desarrollar el próximo año una segunda fase en la otra zona interior del espacio, incorporando nuevas instalaciones para ampliar las posibilidades de juego, actividad física y ocio.

El proyecto contempla un circuito ninja, una zona de workfit, un gimnasio inclusivo y un gimnasio al aire libre, así como una nueva zona de juegos infantiles con toboganes, rocódromos, puentes, redes y otros aparatos.