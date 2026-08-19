Las Valkirias del Pisuerga se proclaman campeonas de España de la Liga Iberdrola de Barco Dragón y hacen historia

Las Valkirias del Pisuerga, campeonas de la Liga Iberdrola de Barco Dragón 2026. Valkirias del Pisuerga

Lo que nació como una asociación de mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama, es hoy un orgullo deportivo para Valladolid. Y es que las Valkirias del Pisuerga han hecho historia, logrando un hito sin precedentes para el deporte femenino pucelano.

Las chicas del combinado morado se han proclamado campeonas de la VIII Liga Iberdrola de Barco Dragón tras cosechar durante la temporada 403 puntos, situándose por encima de otros 25 equipos a nivel nacional.

El hito no ha tardado en desatar diversas reacciones, tanto del mundo político como institucional, además del ámbito social. Toda la ciudad y provincia se han volcado con las Valkirias para trasladarles una enhorabuena por este momento para la historia del deporte vallisoletano.

Una de las instituciones que se ha pronunciado ha sido la Diputación de Valladolid, desde donde han tildado su gesta como un "logro extraordinario para el deporte vallisoletano y un ejemplo de esfuerzo, superación y compañerismo".

Precisamente, han recordado que las protagonistas estarán este sábado, 22 de agosto, en Tordesillas para participar en el programa 'Navegando por la provincia'. Una oportunidad única para poder verlas en directo.

@PVallkirias hace historia: Campeonas de la Liga Nacional Iberdrola de Barco Dragón 2026.

Un hito sin precedentes para el deporte femenino vallisoletano. Un club nacido como asociación de mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama que hoy lidera la clasificación nacional. pic.twitter.com/GwxC9LRhQK — Vallkirias (@PVallkirias) August 18, 2026

La noticia también ha llegado al mundo del fútbol, donde el Real Valladolid no ha querido desaprovechar la ocasión para felicitar a las Valkirias por la consecución del título. "¡Muy orgullosos de vosotras!", han resaltado desde las redes sociales oficiales del club blanquivioleta.

Aunque las Valkirias ponen con este broche de oro punto final a una extraordinaria temporada a nivel nacional, esto no acaba aquí, ya que próximamente alguna de las dragonas vallisoletanas estará presente en el IBCPC Participatory Dragon Boat Festival 2026, que se celebrará en Francia.

Además del título la Liga Iberdrola de Barco Dragón, las vallisoletanas también se han alzado con el subcampeonato de la II Liga Solidaria BCP-ACP de Barco Dragón, cosechando 420 puntos y quedando por encima de seis equipos.