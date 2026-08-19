Segunda semana consecutiva de alerta por ozono en Valladolid: estas son las restricciones y medidas extraordinarias

Un agente controla el acceso a la ZBE de Valladolid por un episodio de contaminación de ozono. EL ESPAÑOL de Castilla y León

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado que este 18 de agosto, se han registrado valores superiores a 120 µg/m3 de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) por tercer día consecutivo.

El Ayuntamiento ya activó la ‘Situación 1, Preventiva’ la semana pasada, el 12 de agosto, por la superación del valor de 100 µg/m3 durante tres días consecutivos.

De acuerdo con el Plan de Acción se ha declarado la ‘Situación 2, Aviso’ y se han establecido varias medidas sobre tráfico y de promoción de la movilidad sostenible a partir del 20 de agosto si las concentraciones se mantienen altas.

Entre ellas la reducción de la velocidad a 30km/h en el interior de la ZBE, así como en el viario de doble carril en la frontera de la ZBE, es decir en las siguientes calles: Paseo Isabel La Católica, San Quirce, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, Miguel Iscar, Maria de Molina, Doctrinos.

También la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y el refuerzo de las líneas de Auvasa, sobre todo las de origen y destino a la ZBE, así como la dotación de bicicletas disponibles, en función de la demanda.

Estas medidas se pondrán en marcha a partir de mañana jueves 20 de agosto y podrán ser revisadas en función de la evolución del episodio durante los siguientes días.

De igual forma, se hace un llamamiento a la colaboración y compromiso de la ciudadanía, para que los conductores de vehículos con distintivo ambiental B y C que, de manera voluntaria, eviten acceder al interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Previsiones

La previsión de altas temperaturas hasta mañana jueves puede llevar asociado que se mantengan estos valores elevados de ozono, al menos durante el día de hoy.

El modelo de predicción en la misma línea estima que durante hoy en menor medida se mantendrían estas concentraciones elevadas.

Recomendaciones

Ante estos valores de ozono, toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud.

Para grupos de riesgo y personas sensibles se aconseja considerar reducir las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Seguir el plan de tratamiento médico meticulosamente.

Para la población en general, considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.

La ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita ‘Vallaire’.