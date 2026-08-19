El ‘rolling’ Ronnie Wood, la joya de la corona de Carnero, costará 302.500 euros: un 9,4% menos que Derulo cuatro años después

Cuando se dice que los conciertos en la Plaza Mayor son gratis, hay letra pequeña.

La música gratuita tiene una factura y cada vez es mayor. Porque a los artistas hay que pagarlos y ese desembolso sale de las arcas públicas, por lo tanto, aquí nada es gratis.

Este miércoles hemos sabido que el Ayuntamiento de Valladolid desembolsará 302.500 euros por el concierto que Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones.

Un evento que ofrecerá el próximo 10 de septiembre en la Plaza Mayor, dentro de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y que es el denominado concierto internacional del Ayuntamiento de Valladolid.

Pero ojo, que Ronnie Wood no viene solo, va acompañado de Imelda May, por lo que es un 2x1.

En concreto son 250.000 euros de caché más 52.500 euros de IVA, una cantidad que convierte al músico británico en el artista más caro del cartel de 2026.

Es decir, la joya de la corona de la programación del alcalde Jesús Julio Carnero y la concejala Blanca Jiménez.

Y hay un dato especialmente llamativo: cuatro años después del famoso concierto de Jason Derulo, el Ayuntamiento vuelve a superar holgadamente la barrera de los 300.000 euros.

Pero la comparación tiene una trampa. Ronnie Wood, aunque cueste una auténtica fortuna, no es más caro que Jason Derulo en términos nominales.

En 2022, durante el mandato de Óscar Puente (PSOE), el Ayuntamiento adjudicó el concierto de Jason Derulo por 276.000 euros sin IVA, que ascendieron a 333.960 euros con impuestos.

Aquella actuación fue presentada entonces como el concierto más caro de la historia de las fiestas vallisoletanas y aún sigue.

Ronnie Wood se queda, por tanto, 31.460 euros por debajo de aquella cifra. Es aproximadamente un 9,4% menos que lo que costó Derulo a las arcas municipales.

Cuatro años después

Comparar directamente 2022 con 2026 tampoco resulta del todo justo. Han pasado cuatro años y los precios han cambiado. Y eso que ambos fueron años preelectorales, por lo que todos quieren echar la carne en el asador.

El coste de la producción de espectáculos, los desplazamientos, los equipos técnicos y, sobre todo, los cachés de determinados artistas no son los mismos.

De hecho, el propio alcalde, Jesús Julio Carnero, ha reconocido al presentar las fiestas de 2026 que las tarifas de los artistas se “han disparado” y que cada vez resulta más difícil cerrar un cartel potente para la Plaza Mayor.

Eso sí, el segundo escalón se ha elevado considerablemente.

En 2024, Mika se convirtió en la gran apuesta internacional de las fiestas con un caché de 155.000 euros sin IVA y 187.050 euros con impuestos. Fue entonces el concierto más caro del programa.

Un año después, James Blunt elevó de nuevo el listón hasta los 242.000 euros, IVA incluido, convirtiéndose en el concierto más caro de las fiestas de 2025.

Entre Mika y Ronnie Wood hay 115.450 euros de diferencia, un incremento del 61,7% en apenas dos años.

Y entre James Blunt y Ronnie Wood, la subida es de 60.500 euros, un 25% más.

Es decir: el récord absoluto continúa en manos de Derulo, pero el precio de las grandes estrellas vuelve a acercarse a aquella cifra de 2022.

La factura de 2026 no se conoce de momento por completo. Solo se han publicado algunos cachés.

El concierto de Mestiza y Bego Martín, previsto para el 9 de septiembre, tendrá un coste de 181.500 euros con IVA, mientras que Rusowsky, que actuará el 7 de septiembre, supondrá 145.200 euros. El contrato de este último asciende a 120.000 euros más IVA.

Y también ofrece una comparación interesante con el pasado. En 2022, Jason Derulo se llevó por sí solo 333.960 euros, casi la mitad del presupuesto inicialmente anunciado para los conciertos de aquellas fiestas, que rondaba los 880.000 euros.

Y aquí aparece la famosa frase de las fiestas gratuitas: para el espectador, la entrada sigue costando cero; para el Ayuntamiento, conseguir que una estrella internacional se suba al escenario cuesta cada vez más.

La Plaza Mayor no cobra entrada, pero el espectáculo no es gratis. Lo pagan las arcas municipales.