Un pueblo de Valladolid estrena nueva depuradora: emplea la tecnología de humedal artificial para reducir consumo

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, ha visitado en la mañana de este miércoles 19 de agosto, la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Castronuevo de Esgueva.

Lo ha hecho acompañado de la consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, y del alcalde de la localidad, Fernando Monge, junto a otros representantes de Somacyl.

"La depuradora de Castronuevo de Esgueva es una clara muestra de que el trabajo sale adelante cuando existe colaboración entre administraciones", ha señalado el presidente, quien ha destacado que la construcción de esta EDAR ha supuesto una inversión de 362.783 euros+IVA, de los cuales 145.113+IVA euros han sido aportados por la Diputación de Valladolid.

La nueva EDAR se enmarca en el plan de mejora de la depuración de aguas residuales en los municipios de la provincia con menos de 2.000 habitantes equivalentes, que la Diputación de Valladolid desarrolla en colaboración con la Junta de Castilla y León dentro del Programa 'Zero' de aguas residuales sin depurar en Castilla y León.

Este plan se articula en dos líneas de actuación: una para los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, cuyo protocolo se firmó el 9 de octubre de 2020, y otra para las localidades de menos de 500 habitantes, acordada el 28 de marzo de 2023.

En el primer caso, se llevarán a cabo 26 actuaciones en municipios de menos de 500 habitantes, con una inversión prevista de 4.685.161 euros, de los que la Diputación aportará 2.352.152 euros.

En el segundo, otras 21 localidades de entre 500 y 2.000 habitantes se beneficiarán de este programa, con una inversión conjunta de 15.942.712 euros, de los que 4,4 millones de euros serán financiados por la institución provincial.

"Esta actuación no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia mucho más amplia y ambiciosa que la Diputación de Valladolid está llevando a cabo en toda la provincia", ha añadido el presidente.

La financiación de este tipo de infraestructuras se reparte entre las distintas administraciones: un 40 por ciento corresponde a la Diputación, otro 40 por ciento a través de Somacyl, y el 20 por ciento restante lo asumen los ayuntamientos beneficiados.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para hacer posible este tipo de infraestructuras en los pequeños municipios de la provincia.

El presidente ha concluido su intervención con el deseo de que esta nueva EDAR "sea un símbolo de progreso y de nuestro compromiso con un futuro más limpio y saludable para todos".

EDAR de Castronuevo de Esgueva

La nueva EDAR de Castronuevo de Esgueva emplea la tecnología de humedal artificial, que ya se ha utilizado en otras infraestructuras similares como la de Escalona del Prado, en Segovia, o Villada, en Palencia, y que supone una solución de bajo impacto visual y reducido consumo energético, a la que se ha incorporado la automatización de todos los procesos para permitir su gestión y control de forma remota.

La infraestructura consta de tres fases de tratamiento: pretratamiento, para eliminar las partículas sólidas de más de tres milímetros; decantación, mediante un tanque con tres compartimentos destinados a sedimentación, digestión de lodos y ventilación; y tratamiento biológico, que se desarrolla en una balsa con vegetación donde se fija la población microbiana encargada de eliminar la contaminación.

El proyecto también ha incluido la ejecución de los colectores de conexión con las redes existentes y de los emisarios que vierten el agua ya tratada al río Esgueva.