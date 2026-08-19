Carolina Durante explota contra Óscar Puente: “Estás tú para hablar” y Carnero aplaude la respuesta

Los conciertos de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid siguen generando polémica en las redes sociales y eso que todavía quedan varias semanas.

Si ayer era Óscar Puente quien encendía la mecha con el cartel de las fiestas de 2022 frente al de la programación de 2026 para comparar ambas propuestas, este miércoles ha llegado la respuesta de uno de los grupos que se sintió aludido: Carolina Durante.

Y, para echar todavía más leña al fuego, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha compartido la contestación de la banda madrileña.

El rifirrafe comenzó ayer martes, cuando el que fuera alcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible recurrió a sus redes sociales, como no, para poner frente a frente los conciertos de la Plaza Mayor durante su etapa al frente del Ayuntamiento y los previstos para las próximas fiestas.

“Conciertos Fiestas Valladolid 2022 VS Conciertos Fiestas Valladolid 2026”, escribió Puente junto a las imágenes de ambas programaciones.

El ministro no acompañó la publicación de ninguna valoración. Se limitó a colocar ambos carteles uno junto al otro y dejó que fueran las programaciones las que hablaran por sí mismas. Blanco y en botella.

Contestación del grupo a Puente con el retuit de Carnero. X

Una comparación que no tardó en generar comentarios y que este miércoles ha encontrado respuesta directa por parte de uno de los grupos incluidos en el cartel de 2026.

Carolina Durante se ha dado por aludido y ha respondido al mensaje de Puente con un escueto pero contundente “estás tú para hablar”.

Una frase que rápidamente ha llamado la atención y que muchos han interpretado como una alusión a los problemas que atraviesa el servicio ferroviario, precisamente bajo la responsabilidad del Ministerio que dirige el exalcalde vallisoletano.

La respuesta de la banda madrileña, conocida tanto por sus letras irreverentes como por no andarse con demasiados rodeos en redes sociales, no ha quedado ahí.

La publicación ha recibido además el respaldo del actual alcalde de Valladolid.

Jesús Julio Carnero (PP) ha retuiteado el comentario de Carolina Durante, un gesto que añade un nuevo capítulo al cruce de mensajes políticos y musicales en torno a las fiestas de la ciudad.

Una comparación entre dos carteles

La publicación de Puente enfrentaba la programación de 2022 con la prevista para este año.

Entre el 4 y el 13 de septiembre, la Plaza Mayor de Valladolid acogerá una programación con artistas y grupos como Judeline, Burning, Obús, Rusowsky, Carlos Baute, Diego Martín, Ronnie Wood and His Band, Imelda May, Ana Guerra, Leire Martínez y, entre otros, Carolina Durante.

Precisamente la presencia de la banda madrileña en el cartel de 2026 ha terminado convirtiéndola en protagonista involuntaria de la polémica.

No es, además, la primera vez que Óscar Puente protagoniza un encontronazo público en redes sociales con un artista a cuenta de las fiestas de Valladolid.

El exalcalde ya tuvo en el pasado un conocido rifirrafe con Rosalía, cuando la artista catalana todavía no había alcanzado la dimensión internacional que tiene hoy.

En aquella ocasión, Puente no dudó en hacer público el caché que la cantante exigía para actuar en las fiestas de Valladolid.

Un episodio que forma parte ya del particular historial de desencuentros del ministro con artistas en torno a la programación musical de la ciudad.