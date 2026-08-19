Arroyo de la Encomienda lanza la muestra de teatro aficionado, un certamen exclusivo para compañías no profesionales
Tendrán preferencia los proyectos procedentes de la propia localidad.
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Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha convocado este miércoles, 19 de agosto, la primera edición de la muestra de teatro aficionado, un certamen exclusivo dirigido a dar cabida a los proyectos de compañías, asociaciones culturales y grupos de Castilla y León.
La iniciativa pretende fomentar la creación escénica, el intercambio artístico y la difusión del teatro amateur. Tendrá lugar los días 16, 18, 23 y 30 de octubre, con cuatro espectáculos aptos para el público infantil y adulto.
La concejala de Cultura, Ana Sánchez Manzano, ha subrayado que el fomento de la actividad artística "también pasa por ofrecer escenarios a los actores y creadores no profesionales".
"Queremos que nuestro escenario ofrezca una programación teatral variada y en la que colectivos y proyectos teatrales de aficionados también encuentren un espacio especial", ha apuntado.
Cada grupo interesado podrá presentar un único montaje, con plazo hasta el 31 de agosto, y las compañías que sean seleccionadas recibirán una dotación económica de 800 euros.
No obstante, aunque esté abierto a interesados de Castilla y León, habrá preferencia para las compañías o asociaciones que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones o tengan sede en Arroyo de la Encomienda.
Las propuestas tienen que incluir ficha de inscripción cumplimentada, dossier técnico y artístico, y material audiovisual obligatorio como un teaser o un vídeo completo.
El plazo para presentar las inscripciones es hasta el 27 de agosto, mientras que las bases completas de participación y toda la documentación está disponible en la web municipal: www.aytoarroyo.es.