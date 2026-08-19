Arroyo de la Encomienda lanza la muestra de teatro aficionado, un certamen exclusivo para compañías no profesionales

Imagen de la Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda. Ayto Arroyo de la Encomienda

Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha convocado este miércoles, 19 de agosto, la primera edición de la muestra de teatro aficionado, un certamen exclusivo dirigido a dar cabida a los proyectos de compañías, asociaciones culturales y grupos de Castilla y León.

La iniciativa pretende fomentar la creación escénica, el intercambio artístico y la difusión del teatro amateur. Tendrá lugar los días 16, 18, 23 y 30 de octubre, con cuatro espectáculos aptos para el público infantil y adulto.

La concejala de Cultura, Ana Sánchez Manzano, ha subrayado que el fomento de la actividad artística "también pasa por ofrecer escenarios a los actores y creadores no profesionales".

"Queremos que nuestro escenario ofrezca una programación teatral variada y en la que colectivos y proyectos teatrales de aficionados también encuentren un espacio especial", ha apuntado.

Cada grupo interesado podrá presentar un único montaje, con plazo hasta el 31 de agosto, y las compañías que sean seleccionadas recibirán una dotación económica de 800 euros.

No obstante, aunque esté abierto a interesados de Castilla y León, habrá preferencia para las compañías o asociaciones que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones o tengan sede en Arroyo de la Encomienda.

Las propuestas tienen que incluir ficha de inscripción cumplimentada, dossier técnico y artístico, y material audiovisual obligatorio como un teaser o un vídeo completo.

El plazo para presentar las inscripciones es hasta el 27 de agosto, mientras que las bases completas de participación y toda la documentación está disponible en la web municipal: www.aytoarroyo.es.