Amenaza de muerte y estalla una botella en el pómulo a un hombre por sentarse en un banco de La Circular

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en la madrugada de este 18 de agosto, a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas.

La Sala Cimacc 091 comisionó a varios indicativos de la Policía Nacional para dirigirse a la Plaza de la Circular de la ciudad del Pisuerga sobre las 00:00 horas del 18 de agosto, puesto que, al parecer, se estaba produciendo una agresión en la vía pública.

Cuando llegaron los agentes al lugar se encontraron con dos varones forcejeando sobre un asiento de madera, rodeados de varias personas que estaban gritando.

Los policías separaron a ambos varones y procedieron a su identificación.

Uno de ellos relató a los policías cómo estaba sentado en el banco cuando llegó el otro individuo identificado, quien quiso ponerse en su lugar, comenzando una discusión que alcanzó el acometimiento físico.

La Policía Nacional ha informado que, el recién llegado propinó un golpe sorpresivo a la víctima en el cuello y en el pómulo con una botella de cristal que portaba, la cual estalló a consecuencia del golpe.

Posteriormente se produjo el forcejeo entre ambos varones, durante el cual el agresor formuló todo tipo de amenazas de muerte contra la víctima y a algunos de los testigos presentes, hasta la llegada de los policías.

Los testigos de lo ocurrido corroboraron todo lo dicho por la víctima a los agentes, a la par que el agresor seguía amenazando a todos los presentes, aun en presencia de los policías.

Los agentes de la Policía Nacional, en vista de lo ocurrido, procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de amenazas, y se le intervinieron dos destornilladores ocultos entre la ropa.

Fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de distrito de Valladolid en Delicias.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.