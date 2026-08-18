El Real Valladolid deja que sus aficionados elijan el pantalón, las medias o el brazalete con el que jugará el primer equipo

Los jugadores del Pucela celebran un gol en un partido de esta pretemporada. Real Valladolid

El Real Valladolid, liderado por el mexicano Gabriel Solares, ha decidido dotar a sus aficionados de más poder. Después de escuchar las críticas durante la campaña de abonados y rectificar, ahora deja en sus manos la potestad de elegir en algunas de las decisiones más importantes.

Y es que el club ha anunciado la creación de 'Voz Pucela', una herramienta diseñada para escuchar a los abonados en la toma de decisiones del club. La iniciativa consistirá en el lanzamiento de diversas encuestas a lo largo de la temporada en la que los aficionados decidirán sobre los temas propuestos.

Será algo exclusivo, eso sí, para los abonados del Real Valladolid. En esta primera remesa, el club blanquivioleta quiere que los seguidores pucelanos decidan con qué pantalón y medias jugarán los futbolistas del primer equipo esta temporada. También podrán elegir el brazalete que portará el capitán durante los partidos.

💬 Nace “Voz Pucela”, una herramienta para escuchar al abonado en la toma de decisiones del Club. Hasta el viernes y a través del Portal del Blanquivioleta ya podéis encontrar las dos primeras encuestas: el color de las medias y pantalón de nuestra primera equipación; y el… pic.twitter.com/ml9HewA653 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 18, 2026

El proceso funcionará mediante una votación a través del Portal Blanquivioleta, la plataforma en la que los abonados hacen las gestiones de sus carnés, entradas y otras cuestiones. A partir de ahora, también servirá para decidir.

Estas primeras encuestas estarán abiertas hasta el viernes. Los abonados deberán escoger si el primer equipo, cuando juegue con la primera equipación, lo hará con el pantalón y medias violetas, como han hecho Promesas y equipo femenino durante la pretemporada, o el tradicional color blanco.

Se da la casuística que, aunque el Pucela históricamente siempre ha vestido con medias y pantalón blanco, cuando ha tenido que hacerlo de color violeta, por coincidencias con el rival, ha sido una combinación estética muy aplaudida en algunas ocasiones. Ahora, los aficionados decidirán si esto se convertirá a partir de ahora en el uniforme oficial.

Respecto al brazalete, el club ha habilitado cuatro opciones de elección. De esta forma, los abonados escogerán entre la bandera de Castilla y León, la de la provincia, la de la ciudad o las franjas blanquivioletas con el escudo del Real Valladolid.

Con todo esto, el Real Valladolid pretende dotar a sus aficionados de un mayor poder de decisión, demostrando, tal y como señalan en su comunicado, que "la opinión del abonado es esencial para el club".