Puente anuncia que el 90% de la plataforma para duplicar la vía entre Valladolid y el Nudo Norte ya está terminada

Más del 90% de la plataforma necesaria para duplicar la vía de alta velocidad entre la estación Valladolid-Campo Grande y el Nudo Norte ya está completada.

Así lo ha anunciado este martes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que avanzó que “en breve” comenzará el montaje de los raíles.

Puente realizó el anuncio, como es habitual, a través de su cuenta de X, donde destacó que la actuación permitirá incrementar la capacidad y mejorar la fluidez del tráfico ferroviario en este tramo.

Los trabajos, que ejecuta Adif Alta Velocidad, se desarrollan a lo largo de unos siete kilómetros, entre la estación vallisoletana y la conexión con el Nudo Norte y la Variante Este de mercancías.

La actuación incluye la construcción de la nueva plataforma, el montaje de la vía y su electrificación, además de la adaptación de los sistemas de señalización y comunicaciones.

Estas obras fueron adjudicadas en 2024 por un importe de 29 millones de euros.

El Ministerio de Transportes considera la construcción de la segunda vía “un reto técnico y de planificación”, ya que la nueva infraestructura debe adaptarse al espacio disponible y ejecutarse por fases para mantener la circulación ferroviaria durante los trabajos.

El proyecto contempla también la ampliación de varios pasos inferiores y la construcción de una estructura que permitirá salvar el cauce del río Esgueva.

La intervención busca reforzar el papel de Valladolid como nodo ferroviario del corredor norte de alta velocidad ante el crecimiento del tráfico.

“Esta actuación reforzará a Valladolid como nodo del corredor norte de alta velocidad y responde al incremento de tráfico asociado a la extensión de la red”, señaló el Ministerio.

La estación de Valladolid-Campo Grande es actualmente un punto de paso de los servicios de alta velocidad que conectan el centro de España con Palencia, León, Asturias y Burgos.

La expansión de la red permitirá además ampliar las conexiones hacia Cantabria y el País Vasco, lo que incrementará las necesidades de capacidad de la infraestructura ferroviaria vallisoletana.