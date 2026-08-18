Los conciertos de fiestas de Valladolid se suben al ring en el año decisivo preelectoral: Puente 2022 vs. Carnero 2026

Carnero y Puente en una imagen de archivo en 2022. ICAL

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo están a la vuelta de la esquina. Y los platos fuertes de estos días siempre son los conciertos de ferias. Son la joya de la corona de todos los equipos de gobierno.

Pues bien, antes incluso de que suene el primer acorde, los conciertos ya han comenzado su particular combate en Valladolid.

En una esquina del ring, un habitual de los combates, Óscar Puente. En la otra, Jesús Julio Carnero, más agazapado pero que nunca rehuye el cuerpo a cuerpo.

Y entre ambos, dos carteles musicales separados por cuatro años y por una misma circunstancia política. 2022 fue el año previo a las elecciones municipales y 2026 vuelve a serlo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha sido quien ha encendido la mecha, como no, a través de X, donde es habitual.

Puente ha publicado en sus redes sociales una comparativa de las programaciones con un mensaje tan breve como intencionado: “Conciertos Fiestas Valladolid 2022 vs Conciertos Fiestas Valladolid 2026”.

No hace falta mucho más para entender el combate. Una comparación para que el pueblo de las redes hable.

En 2022, cuando Puente todavía ocupaba el despacho de alcalde, Valladolid contó con un programa que reunía a Edurne, Amaia (OT), Marta Sánchez, Carlos Sadness, Don Patricio, Ska-P, The Hives, Happening y Tahona en su 50 aniversario.

En principio fue diseñado por Ana Redondo, hoy ministra, aunque es sabido que Puente siempre tenía mucho que decir en los gustos musicales.

Conciertos Fiestas Valladolid 2022 VS Conciertos Fiestas Valladolid 2026. pic.twitter.com/XvshyPaZsP — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 18, 2026

Pero aquel cartel tenía un nombre que jugaba en otra liga.

Jason Derulo fue el gran peso pesado. El artista estadounidense se convirtió en el principal reclamo de aquellas fiestas y concentró buena parte de los focos y de la expectación.

Un concierto que, además, tuvo un coste de 330.000 euros, una cifra que lo convirtió entonces en el concierto más caro de la historia de las fiestas de Valladolid.

El desembolso representó cerca del 40% de los 880.000 euros destinados aquel año a los conciertos.

En la otra esquina aparece el cartel diseñado por el equipo de Jesús Julio Carnero para las fiestas de 2026 con la concejala Blanca Jiménez al frente.

Y aquí el combate cambia de estilo.

Cristongo Flower PowerM; Judeline; Burning y Obús; Rusowsky; Carlos Baute; Bego Martín y Mestiza; Ronnie Wood and his band e Imelda May; Carolina Durante; Ana Guerra y Leire Martínez; y Pura Verdad Flamenco.

Un cartel con nombres muy diferentes entre sí y con una apuesta que mezcla generaciones, estilos y públicos.

Y hay otro peso pesado sobre el escenario: Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, que actuará con su banda junto a Imelda May.

Pero si hay un nombre que ha despertado un especial orgullo local, ese es Rusowsky.

El artista vallisoletano se ha convertido en uno de los grandes argumentos de quienes defienden la programación de este año, como ha podido comprobar Puente en las redes.

También Carolina Durante y el tándem formado por Ana Guerra y Leire Martínez han recibido numerosos aplausos en redes sociales.

El combate que Puente no esperaba

La comparativa planteada por Puente pretendía poner frente a frente dos maneras de entender las fiestas.

Pero las redes sociales han convertido el combate en algo bastante más imprevisible.

Porque no todos los aficionados han dado ganador al exalcalde. De hecho, son numerosos los usuarios que han valorado positivamente el cartel de 2026, especialmente por la presencia de Rusowsky y por la variedad de la programación.

En un combate de boxeo, habría que hablar de una pelea mucho más igualada de lo que quizá pretendía sugerir la comparativa.

La factura

Hay, sin embargo, una pregunta que aparece inevitablemente cuando se comparan dos carteles de fiestas municipales: ¿cuánto costaron unos y cuánto costarán los otros?

En el caso de 2022, la respuesta está clara. El concierto de Jason Derulo costó 330.000 euros y el conjunto de la programación musical alcanzó los 880.000 euros.

Sobre el coste total de los conciertos de 2026 todavía no se conoce la cuantía de todos. Por ejemplo, según la plataforma de contratación sabemos que Rusowsky costará 145.200 euros.

Y esa es precisamente una de las cuestiones que algunos usuarios han puesto sobre la mesa. Mientras unos discuten qué cartel es mejor, otros prefieren hablar de euros y de cuánto dinero público se destina a contratar artistas.

El cartel de 2022 llegó en un momento en el que Óscar Puente afrontaba el último verano antes de las elecciones municipales.

Sin embargo, aquellos grandes conciertos no evitaron que el resultado electoral cambiara el gobierno de la ciudad.

Puente (PSOE) perdió la Alcaldía y el bastón de mando pasó a manos de Jesús Julio Carnero (PP).

Cuatro años después, la historia vuelve a colocar las fiestas en el centro del escenario.

¿Quién ha ganado el combate? Pues uno se librará en el escenario de la Plaza Mayor y otro en las urnas.