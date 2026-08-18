Buscan a una menor desaparecida en un pueblo de Valladolid
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha difundido una fotografía. Informa que la joven lleva en paradero desconocido desde el 5 de agosto.
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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, ha informado en la tarde de este martes, 18 de agosto, de la desaparición de una menor de edad en la localidad vallisoletana de Castronuño.
La joven, de nombre Sofía M.A. desapareció el pasado 5 de agosto como informan las mismas fuentes.
Tiene 16 años, de constitución física normal y de 1,60 metros de altura con color de ojos verde y de pelo negro sin conocerse la longitud.
⚠️𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼⚠️— CNDES (@cndes_oficial) August 18, 2026
ℹ️ 16 años
🧐Desapareció: #Catronuño #Valladolid
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Si tienes noticias de su paradero:
☎️ 062 @guardiacivil
☎️116000 @FundacionANAR
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Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas han ofrecido el número 062 de la Guardia Civil y también el 116000 de la Fundación ANAR para que cualquiera que tenga algún dato de la joven pueda aportarlo.
Todo para dar lo más pronto posible con el paradero de la joven.