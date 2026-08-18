Arranca el Trofeo Diputación en la Cistérniga bajo la atenta mirada de Conrado Íscar: "Excelente organización"

Conrado Íscar presenció el partido inaugural del Trofeo Diputación entre el CD Mojados y el CD Laguna. Diputación de Valladolid

El balón ya rueda en el campo municipal de fútbol de la Cistérniga, epicentro del XXXII Trofeo de la Diputación de Valladolid y la VI edición de la categoría femenina. Lo hizo, además, bajo la atenta mirada del presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, quien ha destacado "una excelente organización".

CD Mojados y CD Laguna protagonizaron un "muy igualado", según ha apuntado Íscar, choque inaugural que tuvo que desempatarse en los penaltis a favor de los mojadenses tras quedar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Precisamente, el presidente de la Diputación de Valladolid subrayó el comportamiento "ejemplar" de sendos equipos durante todo el encuentro y ensalzó la labor organizativa del club anfitrión, la Real Federación de Fútbol de Castilla y León y del Ayuntamiento de la Cistérniga.

Hasta el próximo 27 de agosto, la localidad acogerá los encuentros del trofeo veraniego más importante del fútbol provincial. Una cita que cuenta con la participación de equipos como el Atlético Tordesillas, recién ascendido a 2 RFEF, o el Real Valladolid Promesas, también en esta misma categoría.

Íscar ha querido, de esta manera, acompañar a los equipos participantes en esta jornada inaugural, destacando la consolidación de este torneo como una de las citas deportivas tradicionales en esta época estival, así como su contribución a la promoción del fútbol y a la dinamización de los municipios.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, destacó la excelente organización del Trofeo Diputación. Diputación de Valladolid

Al CD Mojados, CD Laguna, Real Valladolid Promesas y Atlético Tordesillas, se le suman también el CD Villa de Simancas, CD La Cistérniga, Betis CF y CD Boecillo como equipos participantes que lucharán para alzarse con el trofeo.

Los cuartos de final tendrán lugar los días 17, 18, 19 y 20 de agosto, mientras que las semifinales serán el 24 y 25 y la gran final el día 27 a partir de las 19:00 horas.

La jornada de clausura terminará con la ceremonia de entrega de trofeos, prevista para las 21:00 horas.

En cuanto al Trofeo de Fútbol Femenino Diputación de Valladolid, los equipos participantes son el CD Parquesol, Atlético Laguna Lince, CD Villa de Simancas y Real Valladolid CF.

En su caso, las semifinales serán los días 22 y 23 de agosto, a las 11:00 horas, mientras que la gran final se disputará el día 26 a las 19:00 horas.

Conrado Íscar ha ensalzado, precisamente, el crecimiento del fútbol femenino y el compromiso de la Diputación de Valladolid con su promoción, apuntando que el torneo supone "una apuesta de esta Diputación por dar visibilidad, espacio y el reconocimiento que merecen los equipos femeninos de nuestra provincia".