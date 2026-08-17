Vallsur estrena en Castilla y León una experiencia con tres dinosaurios hiperrealistas de hasta siete metros

Imagen de uno de los dinosaurios que estará en Vallsur. Fotografía: Vallsur.

Vallsur va a transportar a sus visitantes a millones de años atrás con la llegada de ‘Vallsur Jurásico’, que pasa por ser una espectacular experiencia inmersiva que se disfrutará, por primera vez, en Castilla y León.

Será del 20 al 22 de agosto cuando el centro comercial vallisoletano va a acoger esta actividad gratuita en la que impresionantes dinosaurios hiperrealistas, a tamaño real, van a cobrar vida para sorprender a pequeños y mayores.

Durante tres días, Vallsur se convertirá en un auténtico escenario prehistórico con varios pases diarios en los que los asistentes podrán encontrarse cara a cara con tres de las especies más icónicas de la era jurásica.

Un Tyrannosaurus Rex de siete metros de largo, el gran depredador de la prehistoria; un Triceratops con más de seis metros de largo, reconocible por sus tres cuernos y su impresionante escudo óseo; y un Velociraptor acompañado de su cría, una de las especies más populares entre los más pequeños.

Los dinosaurios recorrerán el centro comercial con movimientos naturales, rugidos y un elevado nivel de realismo gracias a unas figuras hiperrealistas que reproducen con gran fidelidad el aspecto de estos gigantes prehistóricos.

Los visitantes podrán acercarse a ellos, fotografiarse e incluso tocarles y contemplarlos a escasos metros mientras interactúan con ellos.

La experiencia estará acompañada por actores tematizados que, además de guiar cada pase, explicarán de forma amena y didáctica cómo vivían estas especies, qué comían o cuáles eran sus principales características, convirtiendo la actividad en una propuesta que combina entretenimiento y divulgación para toda la familia.

Fechas y horarios:

- Jueves 20 de agosto: 18:30 h, 19:30 h, y 20:30 horas.

- Viernes 21 de agosto: 18:30 h, 19:30 h, y 20:30 horas.

- Sábado 22 de agosto: 12:30 h, 19:30 h, y 20:30 horas.

Duración; 30 minutos cada pase.

Lugar: Plaza de Simancas (frente a Justo Muñoz).

Acceso: gratuito.